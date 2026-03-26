レインズインターナショナル（横浜市西区）の焼き肉チェーン「牛角」が、劇場版最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使（だてんし）」が4月10日に公開されるのを記念して、人気アニメ「名探偵コナン」とのタイアップ「美味（おい）しい謎を解け！ 真実はいつも牛角！ キャンペーン」を同月8日から期間限定で実施します。

【写真】ヤバっ！ コナン＆蘭たちがデザートやドリンクに！ 「少年探偵団」のピックもかわいい！

コラボキャンペーンは、5月19日までの第1弾、5月20日〜6月30日までの第2弾に分かれて実施。

同キャンペーンでは、江戸川コナンや毛利蘭など、劇場版最新作に登場するキャラクターをイメージした「名探偵コナン 綿あめ豚タレ焼肉」（638円、以下、税込み）をはじめ、「コナンの探偵スペシャルアイス」（418円）、「蘭のふんわりチョコプチパンケーキ 」（528円）、「千速のレモン香るさわやか冷麺」（550円）、「重悟の石焼和風ビビンバ」（825円）、「世良のクラッシュゼリードリンク」（385円）といったコラボ単品メニューが発売。第1弾では、コラボ単品メニューにコラボ限定「マスキングテープ」（全6種）がランダムで1種付属します。

さらに、「ジューシーカルビ」「ピートロ」「牛角ハラミ」など5種類のメニューがセットになり、「少年探偵団」が描かれたコラボ限定ピックが付いてくる「少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り」（1958円）も登場します。同メニューには、第1弾としてコラボ限定「クリアコースター」（全6種）もランダムで1種付いてきます。また、同メニューや「グッズ付き食べ放題コース」をオーダーすると、「ECサイト限定グッズ」を購入できる「シリアルコード」が1枚付いてきます。

ECサイト限定グッズでは、「アクリルスタンド」（全6種、1980円）、「缶バッジ」（全6種、1210円）、「マグカップ」（全2種、1650円）、「アクリルブロック」（全1種、5500円）が販売。

「牛角」公式アプリで、コラボ限定「デジタル壁紙」（全6種）と交換したり、ECサイト限定グッズコンプリートセットが当たるポイントキャンペーンなども行われます。小学生以下の子どもを対象に、希望者には江戸川コナンと怪盗キッドがプリントされた「オリジナル紙エプロン」が提供されます。