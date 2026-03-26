Snow Manが、4月29日にリリースする13thシングル『BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！』より、収録曲「BANG!!」のMVを公開。メンバーの佐久間大介、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、阿部亮平らが撮影時のオフショットを自身のInstagramに公開している。

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「BANG!!」は目黒蓮の主演映画『SAKAMOTO DAYS』の主題歌。MVは、架空の無法都市を舞台に、コンビニエンスストア“Snow Mart”を隠れ蓑にする9人の凄腕エージェントが悪を討つストーリーとなっている。

佐久間は「『サカモトデイズ』の“陸少糖“(ルーシャオタン)を意識したスタイリング (^^)」とお団子と三つ編みの髪型を紹介。向井康二、阿部とのスリーショットもアップしている。

今年Instagram初投稿となったラウールは、「お久しぶりです」「BANG!! MVが出たから見てね～」と挨拶をしながらトラックで花を手にしたショットなどを選択。渡辺はハットを被り、サングラスをかけたいつもとは異なる装いの格好を、阿部もまた普段のイメージとは違ったワイルドな姿の写真を上げている。

（文＝リアルサウンド編集部）