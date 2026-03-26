元巨人・高橋由伸氏、公式ホームページを開設 レアな写真がずらりと並ぶフォトギャラリーや最新情報など…ファン歓喜
読売ジャイアンツの選手・監督として活躍した高橋由伸氏（50）が26日、インスタグラムで自身の公式ホームページ（https://yoshinobu24-timely.jp/）が開設されたことを報告した。
【写真】「魅力が増しています」スーツ姿で公式ホームページの開設を報告した高橋由伸氏
高橋氏は投稿で「ホームページを開設しました。トップ画面にリンクを貼っています。よかったら見てください！ #高橋由伸 #ホームページ #公式」とつづり、黒のスーツ姿の写真を複数枚アップ。ホームページには、同氏のプロフィールのほか、小学校から現在までの詳細な経歴、試合以外での貴重な写真がずらりと並ぶフォトギャラリー、メディア出演情報などが掲載されている。
ファンからは「歳を重ねるごとにイケメンが過ぎますね」「何十年経っても魅力的です それどころか魅力が増しています」「HPの写真があれもこれもかっこよすぎて上下に何回もスクロールしてずっと見てしまう」「メディア出演等の一覧とても嬉しいです 見逃しが減ります♪」「HPずっと待ってました!!!開設おめでとうございます ギャラリーがエモイ」「うわ〜カッコイイ」「毎日チェックします」など、歓喜の声が多数寄せられている。
【写真】「魅力が増しています」スーツ姿で公式ホームページの開設を報告した高橋由伸氏
高橋氏は投稿で「ホームページを開設しました。トップ画面にリンクを貼っています。よかったら見てください！ #高橋由伸 #ホームページ #公式」とつづり、黒のスーツ姿の写真を複数枚アップ。ホームページには、同氏のプロフィールのほか、小学校から現在までの詳細な経歴、試合以外での貴重な写真がずらりと並ぶフォトギャラリー、メディア出演情報などが掲載されている。