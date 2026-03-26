中古パチンコ台を機能訓練の道具に。福祉施設へ無償提供する「循環型福祉プロジェクト」開始
グローバルスタンダードは、役目を終えた中古パチンコ台を回収・整備し、福祉施設へ無償で提供する「循環型福祉プロジェクト」を開始した。
機能訓練装置を活用した運動風景
同事業は、家庭やホールで不要になった遊技機を再生し、レクリエーションや機能訓練の道具として社会に還元する試み。すでに回収第1号を確保しており、再設置を希望する施設の受付を行っている。
同社はパチンコ台を活用した機能訓練装置で特許(特許第6719977号)を取得しており、単なる娯楽に留まらない活用を提案している。足元プレートと連動した立位保持訓練や、肩周りの可動域を広げる運動など、楽しみながら身体を動かす機会を創出する。導入により、施設利用者の参加意欲向上や会話の促進、手指・上下肢の機能維持が期待できる。
立位での活用イメージ
資源の有効活用と健康増進を掲げる同プロジェクトは、業界の適正な流通慣行を尊重しつつ、群馬県桐生市から全国の福祉現場へ新たな循環モデルを広げることを目指す。なお、提供は審査制で、換金行為は一切行わず訓練目的での使用を前提とする。
機能訓練装置を活用した運動風景
同事業は、家庭やホールで不要になった遊技機を再生し、レクリエーションや機能訓練の道具として社会に還元する試み。すでに回収第1号を確保しており、再設置を希望する施設の受付を行っている。
同社はパチンコ台を活用した機能訓練装置で特許(特許第6719977号)を取得しており、単なる娯楽に留まらない活用を提案している。足元プレートと連動した立位保持訓練や、肩周りの可動域を広げる運動など、楽しみながら身体を動かす機会を創出する。導入により、施設利用者の参加意欲向上や会話の促進、手指・上下肢の機能維持が期待できる。
立位での活用イメージ
資源の有効活用と健康増進を掲げる同プロジェクトは、業界の適正な流通慣行を尊重しつつ、群馬県桐生市から全国の福祉現場へ新たな循環モデルを広げることを目指す。なお、提供は審査制で、換金行為は一切行わず訓練目的での使用を前提とする。