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掛布雅之氏が自身のYouTubeチャンネルで「【2026NPB 開幕予想 阪神タイガース 掛布雅之の憧球】死角は有るのか⁉」を公開した。動画では、開幕が目前に迫るプロ野球の展望について、阪神タイガースの戦い方や読売ジャイアンツの戦力分析を中心に、独自の視点から鋭い予想を展開している。



掛布氏は冒頭、東京ドームで行われる巨人との開幕3連戦に言及した。巨人の阿部慎之助監督が「143分の1ではない」と重く受け止めている点に触れつつ、巨人の投手陣について山崎伊織投手と戸郷翔征投手が状態不良である現状を指摘。さらに大勢投手やマルティネス投手といったリリーフ陣が不在であることにも触れ、巨人の台所事情が厳しいとの見方を示した。



巨人の開幕ローテーションには新人左腕2人の起用が予想されるが、掛布氏は「投げても5回まででしょう」と分析する。自身も長年レギュラーとして経験した開幕特有の極度の緊張感を挙げ、「あれだけオープン戦でゲーム出て準備はしてるのに、開幕1試合終わった時に体がバリバリに張るのよ」と説明。新人投手が背負うプレッシャーの大きさを強調し、だからこそ阪神側から見て「負け越すのは絶対にしたらいけない」と警告を鳴らしている。



また、阪神の戦い方について、仮に開幕カードで負け越しても「3点までに巨人の打線を抑えて、阪神の打線が点を取れずに負けたというゲーム展開の3連戦であれば、全然心配しない」と強気な姿勢を見せる。一方で、先発投手が大量失点し「藤川球児監督の頭の中のゲームプランが狂う」ような展開は避けるべきだと指摘した。他球団については、中日ドラゴンズを「ペナントレースをかき回してくる」ダークホースとして警戒感を示している。



最後に、今年の阪神が目指すべき姿として「勝ったチームが強いんじゃなくて、強いチームが勝つんだという野球をやらないといけない」と熱く提言。給料アップに見合う成績を残そうと自身にプレッシャーをかけるのではなく、「普段通りの野球をやってください」と選手たちへエールを送った。順位予想については、迷うことなく「阪神1位」と力強く断言して動画を締めくくっている。