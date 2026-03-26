今年の桜の開花は、各地で平年よりも早いペースで進んでいます。一昨日24日(火)は山梨県の甲府から全国で初めての満開の便りが届きました。東京も開花してから今日26日(木)でちょうど1週間となり、まもなく満開を迎えようとしています。

東京 過去5年平均では開花から満開まで「7日」

今年の東京の桜は、先週19日(木)に平年よりも5日早く開花しました。靖国神社にある桜の標本木は開花が順調に進んでいて、今朝26日(木)は5分咲きになっています。





過去5年(2021年〜2025年)の東京の開花日と満開日、所要日数は以下の通りです。2025年:開花03/24、満開03/302024年:開花03/29、満開04/042023年:開花03/14、満開03/222022年:開花03/20、満開03/272021年:開花03/14、満開03/22開花から満開までの日数は2025年:6日2024年:6日2023年:8日2022年:7日2021年:8日過去5年平均では開花から満開まで7日です。

25日最新 日本気象協会桜満開予想 東京の満開は?

昨日25日(水)、日本気象協会が発表した最新の桜満開予想によると、東京の満開は明日27日(金)です。



東京では昨日25日(水)から開花を促す雨が降り続いていて、今朝26日(木)の開花状況や近年の満開日までの日数を鑑みると満開は秒読みです。



この先の天気は、春らしく数日の周期で変化します。お花見の計画は、最新の予報をこまめに確認するようにしましょう。