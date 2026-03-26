日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3364（+26.0　+0.78%）
ホンダ　1317（+3　+0.23%）
三菱ＵＦＪ　2705（-13.5　-0.50%）
みずほＦＧ　6347（-74　-1.15%）
三井住友ＦＧ　5297（-14　-0.26%）
東京海上　8014（+157　+2.00%）
ＮＴＴ　157（-0.5　-0.32%）
ＫＤＤＩ　2705（-0.5　-0.02%）
ソフトバンク　220（-0.2　-0.09%）
伊藤忠　2080（+1.5　+0.07%）
三菱商　5564（+8　+0.14%）
三井物　6276（+23　+0.37%）
武田　5834（+14　+0.24%）
第一三共　2982（+8　+0.27%）
信越化　6302（+8　+0.13%）
日立　4918（+37　+0.76%）
ソニーＧ　3276（+10　+0.31%）
三菱電　5537（-2　-0.04%）
ダイキン　19776（+11　+0.06%）
三菱重　4577（+30　+0.66%）
村田製　3697（+37　+1.01%）
東エレク　40348（-12　-0.03%）
ＨＯＹＡ　28423（+3　+0.01%）
ＪＴ　5952（+2　+0.03%）
セブン＆アイ　2080（0　0.00%）
ファストリ　62500（+100　+0.16%）
リクルート　6403（-13　-0.20%）
任天堂　9058（+78　+0.87%）
ソフトバンクＧ　4035（+226　+5.93%）
キーエンス（普通株）　59008（+998　+1.72%）