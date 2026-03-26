日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3364（+26.0 +0.78%）
ホンダ 1317（+3 +0.23%）
三菱ＵＦＪ 2705（-13.5 -0.50%）
みずほＦＧ 6347（-74 -1.15%）
三井住友ＦＧ 5297（-14 -0.26%）
東京海上 8014（+157 +2.00%）
ＮＴＴ 157（-0.5 -0.32%）
ＫＤＤＩ 2705（-0.5 -0.02%）
ソフトバンク 220（-0.2 -0.09%）
伊藤忠 2080（+1.5 +0.07%）
三菱商 5564（+8 +0.14%）
三井物 6276（+23 +0.37%）
武田 5834（+14 +0.24%）
第一三共 2982（+8 +0.27%）
信越化 6302（+8 +0.13%）
日立 4918（+37 +0.76%）
ソニーＧ 3276（+10 +0.31%）
三菱電 5537（-2 -0.04%）
ダイキン 19776（+11 +0.06%）
三菱重 4577（+30 +0.66%）
村田製 3697（+37 +1.01%）
東エレク 40348（-12 -0.03%）
ＨＯＹＡ 28423（+3 +0.01%）
ＪＴ 5952（+2 +0.03%）
セブン＆アイ 2080（0 0.00%）
ファストリ 62500（+100 +0.16%）
リクルート 6403（-13 -0.20%）
任天堂 9058（+78 +0.87%）
ソフトバンクＧ 4035（+226 +5.93%）
キーエンス（普通株） 59008（+998 +1.72%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3364（+26.0 +0.78%）
ホンダ 1317（+3 +0.23%）
三菱ＵＦＪ 2705（-13.5 -0.50%）
みずほＦＧ 6347（-74 -1.15%）
三井住友ＦＧ 5297（-14 -0.26%）
東京海上 8014（+157 +2.00%）
ＮＴＴ 157（-0.5 -0.32%）
ＫＤＤＩ 2705（-0.5 -0.02%）
ソフトバンク 220（-0.2 -0.09%）
伊藤忠 2080（+1.5 +0.07%）
三菱商 5564（+8 +0.14%）
三井物 6276（+23 +0.37%）
武田 5834（+14 +0.24%）
第一三共 2982（+8 +0.27%）
信越化 6302（+8 +0.13%）
日立 4918（+37 +0.76%）
ソニーＧ 3276（+10 +0.31%）
三菱電 5537（-2 -0.04%）
ダイキン 19776（+11 +0.06%）
三菱重 4577（+30 +0.66%）
村田製 3697（+37 +1.01%）
東エレク 40348（-12 -0.03%）
ＨＯＹＡ 28423（+3 +0.01%）
ＪＴ 5952（+2 +0.03%）
セブン＆アイ 2080（0 0.00%）
ファストリ 62500（+100 +0.16%）
リクルート 6403（-13 -0.20%）
任天堂 9058（+78 +0.87%）
ソフトバンクＧ 4035（+226 +5.93%）
キーエンス（普通株） 59008（+998 +1.72%）