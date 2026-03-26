「鉄道マニアにはたまらない」茂木健一郎が教える京都駅南側の穴場ランニングスポット
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」が、「#旅ラン 桜のつぼみふくらみ、新幹線特急普通電車が行き交う、早春の京都駅南側いきいきラン ２０２６年３月１５日出走。」と題した動画を公開した。脳科学者の茂木健一郎が、早春の息吹を感じながら京都駅南側を駆け抜ける「旅ラン」の様子を届けている。
動画は、インバウンド観光客で賑わい、ホテルの建設ラッシュに沸く京都駅の八条口周辺からスタート。茂木は、すれ違う人々の多さに触れつつ、「日本の方々よりも外国からと思われる方々が多い」と、現在の京都の活況ぶりについて語る。
ランニングコースは、烏丸通から東寺道を経て川岸へと続く。川沿いの桜並木を見上げた茂木は、「桜のつぼみがそろそろ膨らんできたんじゃないかな」と、春の訪れを実感する様子を見せた。さらに足を進めると、新幹線や特急、普通列車が次々と通過する見晴らしの良い線路沿いへと出る。次々と現れる列車の迫力に、「列車の嵐だよ」「鉄道マニアにはたまらない」とコメントした。
後半には、日差しを浴びる公園を駆け抜け、開花間近の桜の木を発見して「マジか」と驚く場面も収められている。その後は光公園などの穏やかなスポットを巡り、南側からそびえ立つ京都タワーを視界に捉えながら、京都駅へと戻っていく。終始いきいきとした足取りで、早春の京都を満喫する姿が印象的だ。
混雑を避けつつ、街の活気と近代的な鉄道風景、そして四季の変化を同時に楽しめる京都駅南側のランニングルート。次の京都旅行の際には、スニーカーを持参して、心と体をリフレッシュさせる「旅ラン」を取り入れてみてはいかがだろうか。
動画は、インバウンド観光客で賑わい、ホテルの建設ラッシュに沸く京都駅の八条口周辺からスタート。茂木は、すれ違う人々の多さに触れつつ、「日本の方々よりも外国からと思われる方々が多い」と、現在の京都の活況ぶりについて語る。
ランニングコースは、烏丸通から東寺道を経て川岸へと続く。川沿いの桜並木を見上げた茂木は、「桜のつぼみがそろそろ膨らんできたんじゃないかな」と、春の訪れを実感する様子を見せた。さらに足を進めると、新幹線や特急、普通列車が次々と通過する見晴らしの良い線路沿いへと出る。次々と現れる列車の迫力に、「列車の嵐だよ」「鉄道マニアにはたまらない」とコメントした。
後半には、日差しを浴びる公園を駆け抜け、開花間近の桜の木を発見して「マジか」と驚く場面も収められている。その後は光公園などの穏やかなスポットを巡り、南側からそびえ立つ京都タワーを視界に捉えながら、京都駅へと戻っていく。終始いきいきとした足取りで、早春の京都を満喫する姿が印象的だ。
混雑を避けつつ、街の活気と近代的な鉄道風景、そして四季の変化を同時に楽しめる京都駅南側のランニングルート。次の京都旅行の際には、スニーカーを持参して、心と体をリフレッシュさせる「旅ラン」を取り入れてみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
関連記事
茂木健一郎「最高のインテリジェンスは優しさ」真の強さとは何か
脳科学者が指摘する「生きがい」の構造。人生を持続可能にする“小さな喜び”の重要性
脳科学者が指摘する生成AIの盲点 ″人間が介在しない″コンテンツに未来はあるのか？
チャンネル情報
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。