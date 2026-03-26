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YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」が、「#旅ラン 桜のつぼみふくらみ、新幹線特急普通電車が行き交う、早春の京都駅南側いきいきラン ２０２６年３月１５日出走。」と題した動画を公開した。脳科学者の茂木健一郎が、早春の息吹を感じながら京都駅南側を駆け抜ける「旅ラン」の様子を届けている。



動画は、インバウンド観光客で賑わい、ホテルの建設ラッシュに沸く京都駅の八条口周辺からスタート。茂木は、すれ違う人々の多さに触れつつ、「日本の方々よりも外国からと思われる方々が多い」と、現在の京都の活況ぶりについて語る。



ランニングコースは、烏丸通から東寺道を経て川岸へと続く。川沿いの桜並木を見上げた茂木は、「桜のつぼみがそろそろ膨らんできたんじゃないかな」と、春の訪れを実感する様子を見せた。さらに足を進めると、新幹線や特急、普通列車が次々と通過する見晴らしの良い線路沿いへと出る。次々と現れる列車の迫力に、「列車の嵐だよ」「鉄道マニアにはたまらない」とコメントした。



後半には、日差しを浴びる公園を駆け抜け、開花間近の桜の木を発見して「マジか」と驚く場面も収められている。その後は光公園などの穏やかなスポットを巡り、南側からそびえ立つ京都タワーを視界に捉えながら、京都駅へと戻っていく。終始いきいきとした足取りで、早春の京都を満喫する姿が印象的だ。



混雑を避けつつ、街の活気と近代的な鉄道風景、そして四季の変化を同時に楽しめる京都駅南側のランニングルート。次の京都旅行の際には、スニーカーを持参して、心と体をリフレッシュさせる「旅ラン」を取り入れてみてはいかがだろうか。