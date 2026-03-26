大谷翔平デビュー記念日に贈る 思わず二度見の衝撃ランキングプロ１３年“全１７００試合”から厳選！WBC戦士＆メジャーリーガーが明かす脱帽プレーも！

テレ東では３月２９日（日）夜６時３０分から「二度見したくなる！スポーツ衝撃プレーGP」を放送します。

この番組ではあらゆるスポーツの衝撃プレーの中から、思わず「二度見」したくなる決定的な瞬間を厳選。WBC、MLB、プロ野球、オリンピック、サッカー、バスケットボール、卓球など様々な競技のなかで生まれた “スーパープレー” の数々を紹介していきます。さらにプレーを生んだアスリート本人へのインタビューや、対戦相手や指導者、関係者などの当事者への取材によって、その舞台裏や背景にも迫ります！二度見ることで見えてくる新たな発見も楽しめるスポーツバラエティの第3弾です ！

3月２９日は「大谷翔平デビュー記念日」！プロ全１７００試合から厳選

放送日である3月２９日は、大谷翔平が日本プロ野球（NPB）およびメジャーリーグの両方で初出場を果たしたまさに「デビュー記念日」！この記念すべき日に合わせて、番組スタッフが大谷のプロ１３年間１７００試合の全プレーの中から“二度見したくなるプレー”を厳選してお届けします。

先頭打者ホームラン全２７本から選ぶランキングや、超絶プレーを集めた神ワザランキングを発表。さらに全１２９４奪三振を分析し、決め球となった球種のランキングも紹介します。

また「オオタニサ～ン」をはじめとした現地の実況によるユニークでちょっとおかしな「日本語実況」にスタジオは大盛り上がり。さらに鈴木誠也、森下翔太、佐藤輝明らWBC戦士やメジャーリーガーたちが語る大谷翔平の“アンビリーバボー”なプレーも大公開！

年間２４００時間に及ぶ独自取材をもとに、本人の証言やチームメート、関係者へのインタビューをもとに迫った二度見プレーの舞台裏、新たに発見した真実にも注目。これを見れば大谷の“異次元ぶり”がよくわかる衝撃映像を余すことなくお届けします！

元チームメイト・中田翔が明かす「大谷翔平の素顔」

今回のアスリートゲストはWBC元日本代表であり、北海道日本ハムファイターズで大谷とチームメイトだった中田翔。間近で見てきたからこそ語れる大谷の凄さや貴重なエピソードが明かされます。プレーのみならず私生活においても隙のない後輩に「文句のつけようがないところが、ムカつきますよね！」と笑顔で本音をこぼす場面も。

さらに中田が日ハム時代に開催した決起集会の貴重映像も公開。その会場はなんと中田の実家！初々しい大谷翔平の姿にも注目です。

©テレビ東京

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鳥肌必至！「オールスポーツ二度見ランキング」

北京オリンピック女子カーリング銀メダリストの吉田知那美と藤沢五月が「１万回投げてもできないミラクルショット」と振り返った伝説プレーや、前田健太が野球人生で最も感動したダルビッシュ有との秘話など、本人の証言によって初めて明るみに出る二度見プレーに隠された真実にも注目です！

そのほか劇団ひとりが大好きな“ブザービート”や、ラグビーの真剣勝負の中で思わず笑っちゃうポロリの瞬間など思わず見返したくなるシーンをたっぷりお届けします！

©テレビ東京

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≪出演者コメント≫

■中田翔

Q.印象に残った二度見シーンは

大谷選手のすごい映像ももちろん印象にありましたが、大谷選手の人間味、優しさ溢れたあの感動的なシーンが見られたのはよかったですね。

Q.この番組の見どころ

劇団ひとりさんもスポーツを知らない中で、「これどうなの？ああなの？」とおっしゃっているところもありますし、アスリートからしたら「これ知らないんだ！」ということを（ひとりさんが）知らなかったのがすごく面白かったです。そしてそれに対して的確に説明している伊集院さんが素晴らしかったですね。いろんな人に、伊集院さんの解説も込みで見てもらいたいです。

≪番組概要≫

【タイトル】

「二度見したくなる！スポーツ衝撃プレーGP」

【放送日時】

２０２６年３月２９ 日（日）夜6時３０分

【放送局】

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【出演者】

MC：劇団ひとり

進行：松澤亜海（テレビ東京アナウンサー）

ゲスト：伊集院光 澤部佑（ハライチ）屋敷裕政（ニューヨーク）ゆうちゃみ

アスリートゲスト：中田翔

【公式HP】

https://www.tv-tokyo.co.jp/broad_tvtokyo/program/detail/202603/28623_202603291830.html

【公式X（Twitter）】

@tx7ch_baseball https://x.com/tx7ch_baseball