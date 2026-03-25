「一人暮らしよりも大幅に…」35歳フリーランス男性、年収140万円で実家暮らしを選ぶ理由
物価上昇や収入の不安定化を背景に、実家暮らしを続ける社会人は少なくありません。
All About ニュース編集部は、2026年2月19日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、大分県臼杵市在住・35歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：フリーランス
在住：大分県臼杵市
家族構成：親2人と子ども1人（私）
世帯年収：親年収約300万円、私約140万円
実家の間取り：1軒家3LDK
交際費：3万円
毎月のお小遣い：2万円
毎月の貯金額：5万円
貯金総額：約200万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳男性の1カ月の平均消費支出は18万1000円程度です。そのうち、住居費の平均は2万6000円程度ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万円程度が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「出る予定はない」と話しました。
さらに「また、食費や光熱費などの生活費が、一人暮らしよりも大幅に節約でき、その分を貯蓄や趣味のための費用に充てることができるので」と話してくれました。
お金に関する悩みでは「どれだけ我慢と節約をできるかにより、貯蓄に回せるお金が決まるので、常に考えながら生活を送っていかなければならないこと」と続けてくれました。
実家暮らしには気遣いや娯楽の少なさといった苦労もある一方、生活費を抑えて貯蓄に回せるメリットもあります。居住スタイルの選択は、収入や働き方によって最適解が異なるといえそうです。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年2月19日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、大分県臼杵市在住・35歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：35歳男性
職業：フリーランス
在住：大分県臼杵市
家族構成：親2人と子ども1人（私）
世帯年収：親年収約300万円、私約140万円
実家の間取り：1軒家3LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：2万円
交際費：3万円
毎月のお小遣い：2万円
毎月の貯金額：5万円
貯金総額：約200万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳男性の1カ月の平均消費支出は18万1000円程度です。そのうち、住居費の平均は2万6000円程度ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万円程度が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「出る予定はない」と話しました。
「一人暮らしよりも大幅に節約でき……」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「私の仕事は完全在宅で、インターネット環境さえ整っていればどこでも行うことができるので」と回答。
さらに「また、食費や光熱費などの生活費が、一人暮らしよりも大幅に節約でき、その分を貯蓄や趣味のための費用に充てることができるので」と話してくれました。
「住んでいる場所が田舎なので娯楽に乏しい」実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「一人暮らしよりも完全なプライベートの時間が少なくなり、同居人（親）に気遣いをする必要があること。また、住んでいる場所が田舎なので娯楽に乏しいことと、ご近所付き合いが必須になるということには苦労しています」とのこと。
お金に関する悩みでは「どれだけ我慢と節約をできるかにより、貯蓄に回せるお金が決まるので、常に考えながら生活を送っていかなければならないこと」と続けてくれました。
実家暮らしには気遣いや娯楽の少なさといった苦労もある一方、生活費を抑えて貯蓄に回せるメリットもあります。居住スタイルの選択は、収入や働き方によって最適解が異なるといえそうです。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)