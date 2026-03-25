Photo: ハル

ずっとデスクワークをしていると、身体のあちこちに疲れが出てくるもの。一番動かしている指も例外ではありません。

そんな指のケアをちょっとしたスキマ時間にできる、プチプラアイテムに出会いました。それが、「Finger Massage（フィンガーマッサージ）」（税込330円）。

オンライン会議中にしれっとマッサージ

Photo: ハル

こちらの「Finger Massage（フィンガーマッサージ）」は、元々はクライマー向けのアイテムで、クライミングやボルダリングで酷使した指をケアするために使用するもの。

Photo: ハル

ステンレススチール素材なので、指にはめてコロコロ転がすと、ツボや関節を刺激して血行を促進してくれます。これがオンライン会議中にちょうどいい。

眠気を飛ばして、集中力UPに期待

Photo: ハル

コロコロしている間は気持ちいいですが、同じ箇所にはめ続けると少し痛いくらいの圧力です。この“痛気持ちいい刺激”が、眠気覚ましにもなります。眠気のピークと被ったオンライン会議は、これで乗り切りましょう。

Photo: ハル

また、ハンドスピナーのように、手持ち無沙汰やストレスを解消する「フィジェットトイ」としての側面もあります。

「あー疲れた」と集中力が途切れたとき、「あれやらなきゃ、これやらなきゃ」と落ち着かないときなど、手を動かすことで一旦リセット。気分転換に一役買ってくれますよ。

ペンと一緒が賢い

Photo: ハル

職場でも使うべく持ち運び方法を考えたところ、ペンにはめておくと失くす心配もなく良かったです。小さいのでポーチのポケットに入れると取り出しにくいのですが、ペンならサッと取り出せて便利。そのままペン立てに収納できるのもおすすめポイント。