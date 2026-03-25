市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。お願いします。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。

小野：

きょう25日夜に降っている雨は、あす26日朝まで続くでしょう。春らしく天気は周期的に変わります。27日・金曜日と29日・日曜日は晴れるでしょう。



25日夜の予想天気図です。

小野：

低気圧が太平洋側を進んでいます。このため石川県内は、加賀地方から雨が降り始めました。

小野：

あす26日にかけて、低気圧の動きはゆっくりです。少しずつ遠ざかるため、石川県内は朝まで雨が残るでしょう。



雨雲の予想を、26日朝にかけて見ていきます。

小野：

強まる時間はない見込みですが、断続的に雨雲が掛かります。雨が降りやむのは、朝になってからでしょう。



気象台の 週間予報です。

小野：

春らしく天気は周期的に変わります。27日・金曜日と29日・日曜日は晴れる時間が長いでしょう。週明け30日・月曜日と31日・火曜日は、雨の降る時間がある見込みです。4月が始まる1日・水曜日は今のところ、くもりの予報です。そして、30日・月曜日の最高気温は19度、4月下旬並みのゴールデンウイーク直前ごろの最高気温になる予想です。



市川：

晴れの日を大事に使いたいですね。

