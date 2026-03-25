【お天気どうなる】雨は26日朝まで続く 石川は周期的に天気変わり 27日と29日は“晴れ”見込み
市川 栞 キャスター：
ここからは気象予報士の小野さんです。お願いします。
小野 和久 気象予報士：
お願いします。天気のポイントです。
小野：
きょう25日夜に降っている雨は、あす26日朝まで続くでしょう。春らしく天気は周期的に変わります。27日・金曜日と29日・日曜日は晴れるでしょう。
25日夜の予想天気図です。
小野：
低気圧が太平洋側を進んでいます。このため石川県内は、加賀地方から雨が降り始めました。
小野：
あす26日にかけて、低気圧の動きはゆっくりです。少しずつ遠ざかるため、石川県内は朝まで雨が残るでしょう。
雨雲の予想を、26日朝にかけて見ていきます。
小野：
強まる時間はない見込みですが、断続的に雨雲が掛かります。雨が降りやむのは、朝になってからでしょう。
気象台の 週間予報です。
小野：
春らしく天気は周期的に変わります。27日・金曜日と29日・日曜日は晴れる時間が長いでしょう。週明け30日・月曜日と31日・火曜日は、雨の降る時間がある見込みです。4月が始まる1日・水曜日は今のところ、くもりの予報です。そして、30日・月曜日の最高気温は19度、4月下旬並みのゴールデンウイーク直前ごろの最高気温になる予想です。
市川：
晴れの日を大事に使いたいですね。