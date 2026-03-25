ポクポクチーン！ABEMAで193時間連続「一休さん」放送

動画配信サービス「ABEMA」は、2026年4月1日午前0時より、アニメ「一休さん」全296話の無料一挙放送を実施。

なんと「一休さん（1・9・3）」の語呂合わせにちなんで、計193時間にもわたるノンストップ連続放送という驚きの企画となっています。

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「一休さん」は、1975年10月から1982年6月まで放送されたアニメ作品。実在した禅僧である一休宗純の幼少時代をモチーフにしており、寺で修行をする一休さんが、持ち前の「とんち」と知恵で様々な珍騒動を解決していく姿が描かれています。

主人公の一休さんをはじめ、さよちゃん、新右衛門さん、安国寺の小坊主たち、さらには足利義光といった個性豊かな登場人物のやりとりが魅力で、子どもから大人まで世代を超えて愛され続けていつ作品として知られています。

今回「ABEMA」で初となる無料一挙放送は、ファミリーアニメチャンネル2にて行われます。4月1日午前0時よりスタートし、4月9日午前1時までの計193時間、全296話が絶え間なく配信され続けるという怒涛のスケジュールです。

なお、配信された各エピソードは放送後も1週間にわたり無料で視聴可能とのこと。「193時間もぶっ通しで見られない！」という方も、自分のペースで懐かしの物語を振り返ることができます。まさに「慌てない、慌てない」という一休さんのセリフ通りの配慮には喜ばざるを得ません。

春休み期間中につき、お子さんと一緒に視聴するのも良いでしょう。新年度の始まりに合わせて、一休さんたちが繰り広げるユーモアたっぷりの珍騒動にどっぷりと浸れる日々になりそうです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026032509.html