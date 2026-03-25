『なんでも鑑定団』棚橋弘至氏の引退試合のコスチューム、本人評価額「700万円」→上回る驚きの鑑定額
24日に放送されたテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』「春の超拡大スペシャル」に、プロレスラーの上谷沙弥が登場。持参した“お宝”に驚きの鑑定額が出た。
【写真】あすの“引退試合”へ意気込みを語った棚橋弘至氏
「平成生まれのスターお宝鑑定大会」のコーナーに、高城れに（ももいろクローバーZ）やセントチヒロ・チッチ、塩崎太智（※崎＝たつさき／M!LK）、奥田力也（BALLISTIK BOYZ）と共に登場した上谷。持参したのは、元人気プロレスラー・棚橋弘至氏が今年１月の引退試合で着たコスチュームだった。
上谷が所属するスターダムは棚橋氏が社長を務める新日本プロレスの子会社にあたる縁から、番組出演にあたって棚橋氏から借り受けたそう。
ほかの出演者も貴重な品に驚き。上谷は、強気に「700万円」と本人評価額を提示するが、それを上回る「800万円」という結果に。「闘道館」館長の泉高志氏は「棚橋弘至という時代の到達点。引退試合一試合のためだけのコスチューム」と評価。「仮面ライダーが大好きだったので、仮面ライダーのイメージをオマージュして、白を基調としたヒーロースタイルが確立されました。腹部のところ、大きく開く独特の構造になってるんですけれども、チャンピオンビルトを常に見せるためであってですね、いつも頂点を意識するという無言の決意が込められているんです」と説明した。
なお、TVerで見逃し配信中。
【写真】あすの“引退試合”へ意気込みを語った棚橋弘至氏
「平成生まれのスターお宝鑑定大会」のコーナーに、高城れに（ももいろクローバーZ）やセントチヒロ・チッチ、塩崎太智（※崎＝たつさき／M!LK）、奥田力也（BALLISTIK BOYZ）と共に登場した上谷。持参したのは、元人気プロレスラー・棚橋弘至氏が今年１月の引退試合で着たコスチュームだった。
ほかの出演者も貴重な品に驚き。上谷は、強気に「700万円」と本人評価額を提示するが、それを上回る「800万円」という結果に。「闘道館」館長の泉高志氏は「棚橋弘至という時代の到達点。引退試合一試合のためだけのコスチューム」と評価。「仮面ライダーが大好きだったので、仮面ライダーのイメージをオマージュして、白を基調としたヒーロースタイルが確立されました。腹部のところ、大きく開く独特の構造になってるんですけれども、チャンピオンビルトを常に見せるためであってですね、いつも頂点を意識するという無言の決意が込められているんです」と説明した。
なお、TVerで見逃し配信中。