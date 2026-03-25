韓国発トリデン、「ステマ」疑惑を真っ向否定 「なぜこのような話が...」公式Xの声明に称賛相次ぐ
韓国発スキンケアブランド「Torriden（トリデン）」の日本公式Xが2026年3月24日、広告だと隠してPRする手法「ステマ（ステルス・マーケティング）」を行った疑惑を否定した。
「事実はなく、今後もその予定は一切ございません」
トリデンは24日、X上で同じような文章の商品レビューが散見されるとする指摘を受けて、引用リポストで「本件についてご不安の声を拝見し、事実関係についてご説明させていただきます」と投稿した。続けて、
「結論から申し上げますと、Torridenはこれまで一度もステルスマーケティング（いわゆるステマ）を実施した事実はなく、今後もその予定は一切ございません。念のため代理店にも確認いたしましたが、同様に『一切行っていない』との回答を得ております」
と明言し、「また、最近話題となっているステマに関しましては、弊社としても非常に重大な問題と認識しており、決して行うべきではないマーケティング手法であると考えております」と断じた。下記のようにも述べている。
「現在、なぜこのような話が出ているのか経緯を確認しており、正確な情報に基づき、適切に対応してまいります。改めまして今回の件は弊社と関係は一切ございません」
「ブランドとして非常に重く受け止め」
その後には「【弊社のステルスマーケティングの疑惑について】」としながらメッセージ画像を投稿し、「現在SNSで散見されている一部ステルスマーケティングと誤認される投稿につきましては、韓国および日本（その他海外を含む）におけるトリデン社として依頼・関与した事実はございません」と改めて否定した。
「当該事案については、私たちもブランドとして非常に重く受け止めております」といい、次のように呼びかけている。
「お客様との信頼関係を損なうようなマーケティング手法は決して選択しないという考えのもと、日々の活動に取り組んでおります。今後も、皆様に安心してお使いいただけるよう、真っ直ぐで誠実な情報発信と製品づくりに努めてまいります」
投稿を受けてXでは「胸張って言えるのすごい」「こういう対応が迅速でしっかりしてると印象いいな〜」「言い切ってくれるの清々しい」といった反応や、「ステマじゃなくてただのインプレゾンビだよな」「たまたま誰かのTorridenレビューツイートがスパム群に使われてしまったんだろうね...」などの声がでている。