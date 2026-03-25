メルカリ、生成AI出品画像の注意点公表 「購入者に誤解を与えてしまい、取引トラブルに発展する恐れがあります」
フリマアプリを展開するメルカリは25日、生成AIによる画像生成や加工画像を出品時に使用する際の注意点を公式サイトで公表した。
【イラスト】具体的にどんなことに注意？生成AI出品画像の注意点
サイトでは「生成AIや画像加工アプリで作った画像を使うことで、購入者に誤解を与えてしまい、取引トラブルに発展する恐れがあります。メルカリでは、実物のない出品や、虚偽・誤解を招く情報の記載は『禁止されている行為』として制限しています」と説明。「購入者が商品の状態を正しく判断できるように、出品時には正確な商品画像を設定してください。事実と異なる画像が使用されると、誤解が生まれ、取引トラブルにつながります」と呼び掛けた。
具体的なルールとして「傷・汚れ・使用感を加工により隠したり、消したりしない」「『実物の写真』に見せかけた虚偽の画像は使わない」「取引メッセージや事務局への連絡で、虚偽の画像を使わない」ことを求めている。
続けて「万が一、ルール違反が疑われる取引に巻き込まれた場合は、速やかに事務局へご報告ください。ルールに反していると思われる出品を見かけた場合は、商品画面から通報にご協力ください」と呼び掛けている。
【イラスト】具体的にどんなことに注意？生成AI出品画像の注意点
サイトでは「生成AIや画像加工アプリで作った画像を使うことで、購入者に誤解を与えてしまい、取引トラブルに発展する恐れがあります。メルカリでは、実物のない出品や、虚偽・誤解を招く情報の記載は『禁止されている行為』として制限しています」と説明。「購入者が商品の状態を正しく判断できるように、出品時には正確な商品画像を設定してください。事実と異なる画像が使用されると、誤解が生まれ、取引トラブルにつながります」と呼び掛けた。
続けて「万が一、ルール違反が疑われる取引に巻き込まれた場合は、速やかに事務局へご報告ください。ルールに反していると思われる出品を見かけた場合は、商品画面から通報にご協力ください」と呼び掛けている。