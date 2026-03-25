ホーネッツが球団史上最多タイの3ポイント26本成功…ボールが通算成功数で球団2位へ浮上

3月25日（現地時間24日）。シャーロット・ホーネッツは、ホームのスペクトラム・センターでサクラメント・キングスを迎え、134－90で快勝して4連勝をマークした。

この日のホーネッツは、コービー・ホワイトが6本の3ポイントシュートを沈めてゲームハイの27得点に5リバウンドと大活躍。さらにラメロ・ボールが6本の長距離砲を決め切って20得点6リバウンド8アシスト2スティール、ムサ・ディアバテが17得点11リバウンド2ブロック、コン・カニップルが14得点4リバウンド3アシスト、ブランドン・ミラーが13得点6アシストを記録。

ホーネッツはキングス戦で55本の3ポイントを放ち、成功率47.3パーセントの高精度でフランチャイズ史上最多記録に並ぶ26本を成功。38勝34敗とし、10位のマイアミ・ヒートとのゲーム差はなしながら、タイブレイクによってイースタン・カンファレンス9位へ順位を上げた。

そして、この日6本の3ポイントを決めたことで、ボールはレギュラーシーズン通算3ポイント成功数を931本とし、デル・カリー（929本）を抜いてフランチャイズ史上2位へ浮上。

ボールの上にいるのは、在籍8シーズンで計1283本を沈めたケンバ・ウォーカーのみとなっている。

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