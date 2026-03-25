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ポイント戦国時代は終焉へ。SBI・イオン・PayPayの3大経済圏は「実質融合」し、最強のポイント連合が誕生した

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「SBI-V経済圏・イオン経済圏・PayPay経済圏の融合！3つの経済圏の強み・お得な組み合わせ方を徹底解説！【PR】」と題した動画を公開した。2026年からVポイントとPayPayポイントの相互交換が開始されるなど、ポイントサービスの垣根を越えた連携が加速。動画では、SBI-Vポイント、イオン、PayPayの3大経済圏が実質的に融合することで生まれるメリットと、各々の強みを活かした最適な組み合わせ方を解説している。



2026年3月24日より、VポイントとPayPayポイントの相互交換が可能になる。これにより、PayPayポイントをVポイント経由でWAON POINTに交換し、ドラッグストアのウェルシアで毎月20日にポイントを1.5倍の価値で利用できる「ウエル活」に活用できるルートが確立される。動画では、このポイント経済圏の融合を機に、それぞれの強みを改めて解説した。



まず「SBI-Vポイント経済圏」は、クレカ、証券、銀行といった金融サービスの分野で他を圧倒する強みを持つ。特に三井住友カードは、年間利用額に応じてショッピングやSBI証券での投資信託積立のポイント還元率が上昇する仕組みがあり、ヘビーユーザーほどお得になる。また、Vポイント自体もポイント投資や他社ポイントへの交換など、使い道が豊富で利便性が高い。



次に「イオン経済圏」は、イオンやマックスバリュ、ウエルシアなど、日常的に利用するスーパーやドラッグストアでの買い物で高い還元を受けられるのが最大の魅力だ。これまで複雑だった2種類のWAONポイントも2026年3月に統合され、利便性が向上する。



そして「PayPay経済圏」は、スマホ決済の圧倒的なシェアと利便性が強みだ。PayPayカードと組み合わせることで、日常の買い物で高い還元率を実現できるほか、格安スマホの「LINEMO」もLINEのデータ消費がゼロになるなど、独自のサービスで人気を集めている。



動画は、金融サービスに強いSBI-Vポイント経済圏、日常の実店舗での買い物に強いイオン経済圏、そして両者と連携し総合的な利便性を持つPayPay経済圏は、互いの弱みを補完しあう理想的な関係にあると指摘。これらをうまく併用することで、自身のライフスタイルに合わせた最適なポイント活用が可能になると結論付けた。