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脳科学者・茂木健一郎氏が解説、自分の欠点を見たくない“脳のメカニズム”とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「自分の欠点を認めると、生きるのが楽になる」と題した動画を公開。人間が自身の欠点から目を背けがちな理由を脳科学の観点から解説し、欠点を受け入れることが人生を豊かにするとの持論を展開した。



動画の冒頭で茂木氏は、人間の個性は長所と欠点が表裏一体であると前置きしつつ、多くの人が自分の欠点と向き合うことを避けると指摘。その理由について、客観的に自分を捉える「メタ認知」の難しさと、欠点を持つ自分を認めたくない「心理的な抵抗感」の2点を挙げた。



茂木氏は自身の経験として、かつては自分を「きっちりした人間」だという自己イメージを持っていたと告白。しかし、実態は「落ち着きがない」という欠点があり、そのギャップに苦しんでいたという。その欠点を言語化し、受け入れるまでには長い時間がかかったと振り返る。



現在では「俺は多動症だよ」「一人学級崩壊だよ」と公言していると明かし、欠点を認めたことで「本当に楽になった」と語る。茂木氏によれば、欠点とは脳や体のリソースの使い方の「偏り」に過ぎず、その偏りが別の場面では長所として機能するという。つまり「欠点のすぐそばに長所がある」のであり、自身の「落ち着きがない」という欠点が、様々な物事に次々と取り組む現在のマルチな活動スタイルを可能にしていると分析した。



最後に茂木氏は、「自分の最大の欠点を認識することによって、実は自分ができることもわかるようになる」と強調。「自分の欠点を真正面から見つめることで、さらに人生が楽しくなる」と視聴者に呼びかけ、動画を締めくくった。