入場無料！ ダディーズオピニオン「TOKYO outside Festival 2026＠新宿中央公園」

記事ポイント 新宿中央公園で2026年3月28日・29日に開催される都内最大級の体験型アウトドアイベントツリーイングやキャッチ＆イート、BBQ講座など大人から子どもまで楽しめるアクティビティが充実入場無料で最新アウトドアギアの展示・販売やキッチンカーグルメも堪能できる 新宿中央公園で2026年3月28日・29日に開催される都内最大級の体験型アウトドアイベントツリーイングやキャッチ＆イート、BBQ講座など大人から子どもまで楽しめるアクティビティが充実入場無料で最新アウトドアギアの展示・販売やキッチンカーグルメも堪能できる

都会の真ん中で本格的なアウトドア体験が楽しめるイベントが開催されます。

アクティビティ、ギア展示、グルメ、ワークショップと、1日を通して遊び尽くせる内容となっています。

入場無料で誰でも気軽に参加できるのも大きな魅力です。

ダディーズオピニオン「TOKYO outside Festival 2026＠新宿中央公園」

イベント名：TOKYO outside Festival 2026＠新宿中央公園会場：新宿中央公園（東京都新宿区西新宿二丁目11番）日時：2026年3月28日（土）9:30〜17:00 ／ 2026年3月29日（日）9:30〜15:30参加費：入場無料（一部有料コンテンツあり）

「TOKYO outside Festival 2026＠新宿中央公園」は、新宿中央公園を舞台にした都内最大級の体験型アウトドアイベントです。

アウトドアプログラムだけに特化せず、多彩なアクティビティやワークショップ、ショッピング、グルメまで幅広いコンテンツが揃っています。

2013年に豊洲でスタートし、2014年からは新宿中央公園に会場を移して規模を拡大し続けてきました。

2018年には147社が出展し4万人以上が訪れる大型イベントへと成長しています。

大人から子どもまで、すべての来場者が1日を通して満喫できる4つの魅力を紹介します。

都会で自然体験！人気アウトドアアクティビティが大集合

会場にはバンジートランポリンや大型エア遊具など、子どもたちに毎年大人気の定番アトラクションが登場しました。

ロープワークを使った本格的な木登り「ツリーイング」や、近年注目を集めるボルダリング、スラックラインといった体を動かすアクティビティも充実しています。

注目は「キャッチ＆イート」体験です。

自分で釣った魚をその場で焼いて食べる、究極の食育プログラムとなっています。

都会にいながら大自然の中にいるようなワクワクを全身で感じられるのが、このフェスティバルならではの醍醐味です。

最新アウトドアギア＆車両展示

公園の豊かな緑の中で見る最新のアウトドアギアは、店舗とはまた違った魅力があります。

話題のテントや調理器具、スタイリッシュなウェアまで、実際に手に取って確認でき、その場で購入も可能です。

車両展示エリアでは、憧れの車中泊仕様から最新モデルまで、アウトドアシーンで活躍する車を間近で見られます。

次のキャンプをより楽しくするためのヒントやアイデアが詰まったエリアです。

大型ドームテントの設営展示もあり、実際のキャンプシーンをイメージしながらギアを選べます。

キッチンカー＆アウトドアグルメが集結

全米No.1ソーセージブランド「ジョンソンヴィル」のソーセージ試食が楽しめます。

ジューシーで豊かな風味を、青空の下で味わえる特別な機会です。

キッチンカーエリアには、コーヒーやレモネード、フレンチフライ、キューバサンドなど多彩なメニューが勢揃いしています。

青空の下で味わうアウトドアグルメが、イベントの楽しさを一層引き立てます。

今年の注目は、プロが教える「オージー・ビーフBBQ講座」です。

アンバサダーによるレクチャーで厚切りステーキの最高の焼き方をマスターでき、焼き上げたステーキはその場で試食できます。

マルシェ＆ワークショップでアウトドアをもっと楽しむ

老若男女誰もが楽しめる多彩なワークショップが開催されます。

自分だけのアウトドアグッズを作ったり、新しい趣味を見つけたりと、クリエイティブな時間を過ごせました。

マルシェ＆ショッピングゾーンでは、各地の名産品や個性豊かなハンドメイド品をイベント特価で販売しています。

春の公園散策を楽しみながら、お気に入りのアイテムに出会えるエリアです。

「TOKYO outside Festival」は、「今までにない都市型体験型イベントを開催したい」という想いから

ダディーズオピニオン「TOKYO outside Festival 2026＠新宿中央公園」の紹介でした。

よくある質問

Q. 会場について教えてください。

A. 会場は新宿中央公園（東京都新宿区西新宿二丁目11番）です。

Q. 参加費について教えてください。

A. 参加費は入場無料（一部有料コンテンツあり）です。

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