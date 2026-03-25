元AKB48で俳優の前田敦子（34）の約14年ぶりの写真集『前田敦子写真集 Beste』（講談社）がロングランヒットを記録している。2月26日発表の「オリコン週間BOOKランキング」の写真集部門で、前田は2012年9月24日付『前田敦子AKB48卒業記念フォトブック「あっちゃん」』以来、13年5カ月ぶりに自身通算4作目の1位を獲得。ヒットの要因となっているのは、前田の大胆な脱ぎっぷりだ。今作について前田は「最後の写真集として、後悔なく出し切りたい」と語っており、過去最大の露出で、Ｘでは今も“陰毛透け疑惑”が激しく巻き起こっている。

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■“ほぼヌード”の後藤真希の写真もバカ売れ

そんな前田の露出度マックスの写真集ヒットとともに、再注目されているのが、元モーニング娘。の後藤真希（40）が2024年11月29日に発売した写真集「flos」（講談社）だ。ほぼヌードと言っても過言ではないショットも多く、発売当初からSNSを中心に大きな話題を呼び、またたく間に重版10刷になるなど話題となっていた。

AKB48の伝説的センターだった前田と、モーニング娘。の伝説的メンバーだった後藤という元トップアイドルの脱ぎっぷり。両者ともに子どもがいる母親であるということもあり、衝撃を受けた人も多かったようだ。

「アイドル写真集で大胆に脱ぐと、落ちぶれたというようなネガティブな評価をする人もいますが、それはひと昔前の感覚で、いくつになっても、守りに入らず攻めるという姿勢と、自分を大胆にさらけ出して勝負するという姿勢は同じ女性から見て《私はかっこいいと思うけどな。エロスもあり。母だけど女ってのが伝わる》と評価する人たちも多くいます」（ファッション誌編集者）

前田は、2018年に俳優の勝地涼（39）と結婚し、2019年に長男が誕生。2021年に離婚を公表し、現在は7歳になる長男をシングルマザーとして育てている。後藤は2015年に一般人男性と結婚し、2児のママでもある。

「前田さんは21日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』で、育児の悩みとしてお店などで息子が他の家族の真ん中に入って、『俺のママ、元アイドルで…』と自慢話をしてしまうというほほ笑ましいエピソードを話していました。もちろん母親が露出多めの過激な写真集を出しているということを知ることに対する懸念の声も上がってはいますが、そこも含めてトップアイドルだった母としての生き様を見せるという潔さを感じる写真集になっています。そうした元トップアイドルならではの腹の座り方も垣間見える点も、女性から《かっこいい》と評価される要因になっているのではないでしょうか」（同）

後藤は40歳という節目を迎える前に写真集『flos』を出版し、前田も芸能活動20周年を迎えたタイミングで最後の写真集という区切りで写真集『Beste』を世に出した。

「どのタイミングで脱ぐかという点も話題性を押し上げる意味では重要ですが、トップアイドルとして君臨した2人が見せた大胆な姿だったからこそ女性の支持も集め、ここまで好調な売れ行きになったのでしょう。いくつになっても、母になっても批判を恐れずに挑み続ける姿は、まさにトップアイドルの頃のマインドのままと言えると思います」（同）

大胆な脱ぎっぷりを見せる写真集は、元トップアイドルだけに許されるセカンドキャリアの極みなのかもしれない。



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