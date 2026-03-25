今の仕事で「成功したい人」が考えるべき、たった1つのこととは何か。

次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち（大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…）は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。『ゆるストイック』では、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、誰でもできるプロセスとしてみなさんに共有する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

今の仕事で「成功したい人」

今の仕事で成功したい。

そう思ったとき、多くの人は「もっと努力しよう」「スキルを磨こう」と考えます。

もちろん努力は重要です。

しかし『ゆるストイック』という本では、それ以上に重要な視点があると指摘します。

それは、成功の構造を理解することです。

本書はまず、成功を分解して考えることの重要性をこう説明しています。

「成功に至るプロセス」の解像度を高めましょう。

本当に知るべきなのは、「手順」なのです。

・どんな「要素」で成り立っているのか

・どこまでが「才能」で、どこまでが「努力」なのか

・どこからが「運」の領域なのか

それらを分けて考える必要があります。

――『ゆるストイック』より

成功は、単純な努力の結果ではありません。

才能、努力、運、環境。

複数の要素が組み合わさって発生する現象です。

この構造を理解していないと、努力の方向を間違えてしまいます。

成功は「2つの掛け算」で起きる

『ゆるストイック』は、成功の仕組みをさらにシンプルに整理しています。

「途方もないように見える成功」は、2つの要素の掛け算で発生する現象です。

「独自性（ユニークネス）」と「タダ乗り（フリーライド）」。

その2つの要素の掛け合わせで発生する現象なのです。

「独自性」では、個人やチームの努力や才能が重要な役割を果たしますが、「タダ乗り」では、個人のコントロールを超えた純粋な「運」の領域に移行します。

そして、成果の大半は、「タダ乗り」のステージで発生しているため、成功には「運」の要素が強いとされることにも特に矛盾しません。

――『ゆるストイック』より

ここで言う「独自性」とは、自分にしかできないこと。

自分の強み。差別化された価値。

一方で「タダ乗り」とは、市場の流れ。時代の波。環境の追い風。

この二つが重なったとき、成功は一気に拡大します。

成功の手順はシンプル

本書は、成功のプロセスを次のように整理しています。

成功は次のような手順で発生しています。

1 故意に「独自性」が発生する（ユニークネス）

2 環境に「タダ乗り」することで急拡大する（フリーライド）

このプロセスにおいて、独自性には「才能と努力」が、タダ乗りには「運」が重要な要素となります。

――『ゆるストイック』より

つまり、成功したい人が考えるべきことはシンプルです。

まずは、自分の独自性を作る。

そして、それが広がる環境を見つける。

努力だけでも足りない。

運だけでも成立しない。

たった1つの視点

『ゆるストイック』が伝えているのは、「成功の構造を理解すること」です。

努力する場所を間違えない。

独自性を作る。

そして、波に乗る。

成功は偶然のように見えます。

しかし、その裏には必ず構造があります。

その構造を理解して行動すること。

それが、今の仕事で成功するための最も重要な思考なのです。

佐藤航陽（さとう・かつあき）

株式会社スペースデータ 代表取締役社長

1986年、福島県生まれ。早稲田大学在学中の2007年にIT企業を設立し、代表取締役に就任。ビッグデータ解析やオンライン決済の事業を立ち上げ、世界8ヵ国に展開する。2015年に20代で東証マザーズに上場。その後、2017年に宇宙開発を目的に株式会社スペースデータを創業。コロナ禍前にSNSから姿を消し、仮想現実と宇宙開発の専門家になる。今は、宇宙ステーションやロボット開発に携わり、JAXAや国連と協働している。米経済誌「Forbes」の30歳未満のアジアを代表する30人（Forbes 30 Under 30 Asia）に選出される。最新刊『ゆるストイック』（ダイヤモンド社）は9.5万部を突破した。

また、新しくYouTubeチャンネル「佐藤航陽の宇宙会議」https://youtube.com/@ka2aki86をスタートさせた。