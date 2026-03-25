

長い年月を経てたどり着いた世界王座を７度防衛した西岡利晃 photo by 中井幹雄/アフロ





井上尚弥・中谷潤人へとつながる日本リングのDNAたち23：西岡利晃

不撓不屈。堅忍不抜。そんな言葉は西岡利晃（帝拳）のキャリアに対して使ってこそ、ふさわしい。勝利が有望視された３度目世界挑戦の目前、アキレス腱断裂というアスリートとして決定的なダメージを負った。１年余のブランクを経てカムバックするも、このボクサーが生まれ持った美質の多くを失っていたように見えた。だが、西岡はあきらめなかった。遠くに霞んで見えた栄光まで、ジリジリとにじり寄って、ついに世界チャンピオンの念願を叶えるまで、雌伏の時間はなんと６年以上。運命に抗い、修練の鬼となって、ついにリングの名作をリングに遺すことになる。

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【ボクシングの理想だけを見つめた？】

私自身の大きな誤解に気づいたのは昨年の夏だった。何気なく古いDVDを取り出して、西岡とレンドール・ムンロー（イギリス）の試合を見ていた。保持するWBC世界スーパーバンタム級タイトルの５度目の防衛戦（2010年10月24日）。多くのファンや関係者は判定勝ちを収めたこの一戦こそが、西岡のベストファイトと見なしている。

ムンローには勢いがあった。几帳面なボクサーパンチャーで、のちの世界チャンピオンや精鋭を相手にイギリス、欧州、英連邦と地域タイトルを総なめにし、世界王座挑戦者決定戦でもTKO勝ち。普段の仕事はゴミ回収の作業員で、よりよい生活を求めて、気力も充実していた。

西岡は、だが、そんなムンローに何もさせなかった。細かいステップを用いての距離感覚が光った。ときどきの攻防選択も完璧で、ムンローはどんな形で攻めていいのかさえもわかりかねているかのようにも見えた。

そのときだ。はっと気づいた。もしかしたら、この戦い方は、天才を謳われた西岡が、自らのボクシングの完成形としてずっと昔から追い求めてきたものではなかったか、と。だとすれば、私は長い間、西岡の戦いを歪んだ視野から眺めていたことになる。

2001年９月、WBC世界バンタム級王者だったウィラポン・ナコンルアンプロモーション（タイ）に挑んで引き分け。いささかでも分のいい戦いに見えた。翌年３月に計画された新たなウィラポン対西岡戦のチケットは、関係者によると空前の売れ行きだったという。しかし、試合直前のトレーニングで西岡の左足アキレス腱が切れる。戦いは中止になるしかなかった。

１年以上ものブランクの後、カムバックを果たし、さらに対ウィラポンとの対戦が２度も組まれたが勝ちきれなかった。負傷以前の"ハイセンス"の塊のような動き、攻め口の鋭さは以前よりずっと鈍磨して見えていた。

頂点を再び目指す道のりは険しいものに見えた。年２戦、ゆっくりとしたスケジュールで試合をこなした。相手を追うプレスを強め、真正面から的確なパンチで切り崩す。下半身に不安があるのなら、それしか方法はない----勝手にそう思い込んだ。かつて『スピードキング』と形容された華やかなステップとコンビネーションパンチは傍らに置き、『モンスターレフト』と呼ばれたサウスポースタンスから打ち放つ左パンチの破壊力をどこまでも高めていくしかなかった、と。

だが、違っていたのだ。形は少し違ってしまっても、自分のやりたかったボクシングを、なんとしても取り戻す。西岡は、そう考えていたのだろう。その真意を見抜けぬまま、数多に書き連ねた私の戦評は、とりあえずボツにするしかない。

【プロ２戦目の惨敗から日本最大のホープへ】

小学生の頃、地元・兵庫県加古川市のJM加古川ジムに入門する。すぐにその才能は光った。関西一円のジムにスパーリング修行に出かけ、チャンピオンクラスをことごとく打ち負かす高校生がいると、やがてプロの関係者の間で話題になった。

1994年12月11日にプロデビュー。２戦目には東京・後楽園ホールのリングに立ち、注目を集めた。もっともこの一戦は不覚のKOに退き、勢いは、一度は鎮火した。その後は着実に成長を重ねながらも、思いきりのなさを感じさせたのは、そのときの担架で退場するKO負けのシーンが、観る側としての評価を鈍らせたせいもあるのだろうか。

一気にブレークするのは1998年12月29日、辰吉丈一郎（大阪帝拳）がウィラポンの挑戦を受け、痛烈KOで王座を失った大阪市中央体育館の前座試合からだった。強打で知られた渡辺純一（楠三好）に先制のダウンを奪われながら、２ラウンドに逆転KOで下し、日本バンタム級王座を奪う。あまりに鮮やかな攻撃だった。メインイベントの結果も踏まえ、新たな日本ボクシング界の"救世主"は西岡に違いないと信じるに足るものだった。

のちに３度世界王座に挑む強敵、仲里繁（沖縄ワールドリング）、キックボクシング出身の一撃豪打、岡本泰治（トクホン真闘）を難なく破り、世界への道を突き進んでいった。2000年６月には地元に近い高砂市でウィラポンに初挑戦。０−３判定に敗れたものの、今後の可能性に陰りをもたらす内容では決してなかった。

この試合後、西岡は東京の帝拳ジムに移籍する。チャンスは広がった。そして、ウィラポンとの第２戦、西岡の左ストレートで偉大なタイ人チャンピオンが一瞬ひるむシーンも作ったが、ジャッジは味方しなかったのだ。

【今の自分が一番強い----】

ウィラポンとの４度の世界戦を戦い終え、傷ついた西岡は、長い、あまりに長い再生の日々を送った。2005年に結婚したが、妻子を関西に残したまま、単身、ボクシング道を貫いた。寂しい思いをさせる妻子を『同志』と呼ぶようになる。遠く離れていても、ほとんどの食事は妻が作り、冷凍して送ってくる。ジムとマンションを行き来するだけの日常は、すべてボクシングに費やした。だからこそ、自分のできることにすべてをかけ、常に折り目正しく戦う姿勢を実践した。

ようやく世界一の座にたどり着いたのは2008年９月。ナパーポン・ギャットティサックチョークチャイ(タイ)を一方的に打ちのめしてWBC世界スーパーバンタム級暫定王者になった。暫定王者と言っても、正規王者イスラエル・バスケス(メキシコ)がすでに正式に引退の意向を明かしており、正規の世界タイトルに等しかった。

初防衛戦で"暫定"がとれた世界チャンピオン、西岡の安定感は盤石だった。２度目の防衛戦(2009年５月)ではメキシコに遠征し、元WBO世界バンタム級王者のジョニー・ゴンサレス(メキシコ)を豪快に逆転KO。ムンロー戦の後、2011年にはラスベガスで、乱戦に無類に強さを発揮する元世界王者ラファエル・マルケス(メキシコ)につけいるスキを与えず、大差判定勝ちで７度目の防衛に成功した。

そのころ、苦難のキャリアを知る誰もが若き日の故障を念頭に置いた質問を西岡にした。しかし、西岡はそんな質問者の意図には目もくれず、きっぱりと言いきっていたものだ。

「今の自分が一番強いと思います」

マルケス戦を最後に、西岡は最強の敵としか戦わないとして実戦を離れる。肩書きのWBCチャンピオンには『名誉』が加わった。最強の敵とはノニト・ドネア(フィリピン)だった。センセーショナルなノックアウトを連発するWBO世界チャンピオンだ。対決が実現したのはマルケス戦からほぼ１年後。2012年10月。ロサンゼルス郊外カーソンの屋外テニスコートで行なわれたその戦いに、西岡は２度のダウンを奪われた末にTKOで敗れる。そのとき、36歳。最強王者に挑み、勇ましく散った。自らが強くなることにどこまでも従順だった男の見事な散りざまだった。

●Profile

にしおか・としあき／1976年７月25日生まれ、兵庫県加古川市出身。デビュー前から稀なる逸材と騒がれ、高校３年生でプロデビュー。いくつかの試練もありながら、スキルフルにして鋭敏なサウスポーとして台頭。日本バンタム級王座を獲得し、2000年にはWBC世界バンタム級王者ウィラポン・ナコンルアンプロモーション（タイ）に挑んで敗れた。ウィラポンには４度も挑み、２敗２引き分けと勝てなかった。そのうえ、連戦のさなかに左足アキレス腱を断裂し、厳しいキャリアを強いられる。苦しい日々の後、2008年、WBC世界スーパーバンタム級王座を獲得。７度の防衛に成功している。身長169cm。47戦39勝(24KO）５敗３分。2013年、兵庫県西宮市に『西岡利晃GYM』をオープン。ボクシング解説者としても活躍している。