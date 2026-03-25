吉岡里帆がこの春に挑戦したいことは？「30代に入って…」
株式会社 明治は、カカオポリフェノールたっぷりの健康を考えるチョコレート「チョコレート効果」の新 TVCM「シゴデキセンパイ『登場』篇」を３月26日（木）より全国にてオンエア。それに先立ち、３月25日（水）午前10時よりブランドサイト及び明治公式 YouTube 上で公開する。
今回のCMでは、吉岡里帆さんがいつも定時までに仕事を終わらせて帰る“シゴデキセンパイ”を熱演。何事もタイパ・コスパ重視のバリキャリ・シゴデキセンパイが、チョコレート効果は仕事中の“おやつ”ではなく“必需品”であることを社員に力説。仕事をこなしながら、集中力を切らした社員たちにいつの間にかチョコレート効果をお届けするシゴデキっぷりを、スーツ姿の吉岡さんがメリハリのある表情で演じている。
そして、明治は今回のCMを通し、仕事や学習、作業など「ワーク」に向き合う時間に高カカオチョコレートを取り入れ、日々のコンディション管理をサポートする新習慣「ワークチョコレートバランス」を提案している。
また、今回はメイキング＆インタビュー動画も３月25日（水）午前10時より公開。メイキングでは吉岡里帆さんの真剣な表情や監督の要望を一発で表現する様子など“シゴデキ”な撮影風景と愛嬌たっぷりの笑顔を収録。
一方、インタビューでは、デビュー時と比べて「シゴデキになったな」と思うことや今年の春に挑戦したいことなどに言及。この春に挑戦したいことは“梅干しづくり”だそうで「何年もやってみたいなと思ってたんですけど、30代に入って20代の時みたいなパフォーマンスができなくなってる気がして。体力も落ちたなとか。健康意識が芽生えて、とにかく体に良いものを摂るように日頃気を付けていて、去年は味噌づくりに挑戦しました。おばあちゃんと弟が梅干しを作れるので、今年はこの３人のメンバーで梅干しの買い付けから挑戦したいと思ってます」とコメント。
なお、メイキング＆インタビュー動画では未収録となったコメントを含む、吉岡さんのコメント全文も公開中。「ワークチョコレートバランス」にちなんで「ワークライフバランス」を保つために意識しているリフレッシュ方法や今後挑戦してみたい役柄、卒業シーズンにちなんで卒業・克服したいことについて話している。
今回のCMでは、吉岡里帆さんがいつも定時までに仕事を終わらせて帰る“シゴデキセンパイ”を熱演。何事もタイパ・コスパ重視のバリキャリ・シゴデキセンパイが、チョコレート効果は仕事中の“おやつ”ではなく“必需品”であることを社員に力説。仕事をこなしながら、集中力を切らした社員たちにいつの間にかチョコレート効果をお届けするシゴデキっぷりを、スーツ姿の吉岡さんがメリハリのある表情で演じている。
そして、明治は今回のCMを通し、仕事や学習、作業など「ワーク」に向き合う時間に高カカオチョコレートを取り入れ、日々のコンディション管理をサポートする新習慣「ワークチョコレートバランス」を提案している。
また、今回はメイキング＆インタビュー動画も３月25日（水）午前10時より公開。メイキングでは吉岡里帆さんの真剣な表情や監督の要望を一発で表現する様子など“シゴデキ”な撮影風景と愛嬌たっぷりの笑顔を収録。
一方、インタビューでは、デビュー時と比べて「シゴデキになったな」と思うことや今年の春に挑戦したいことなどに言及。この春に挑戦したいことは“梅干しづくり”だそうで「何年もやってみたいなと思ってたんですけど、30代に入って20代の時みたいなパフォーマンスができなくなってる気がして。体力も落ちたなとか。健康意識が芽生えて、とにかく体に良いものを摂るように日頃気を付けていて、去年は味噌づくりに挑戦しました。おばあちゃんと弟が梅干しを作れるので、今年はこの３人のメンバーで梅干しの買い付けから挑戦したいと思ってます」とコメント。
なお、メイキング＆インタビュー動画では未収録となったコメントを含む、吉岡さんのコメント全文も公開中。「ワークチョコレートバランス」にちなんで「ワークライフバランス」を保つために意識しているリフレッシュ方法や今後挑戦してみたい役柄、卒業シーズンにちなんで卒業・克服したいことについて話している。