2026年3月24日、SB C&Sのオーディオブランドである「GLIDiC（グライデック）」はAIプロダクトブランド「GLIDiC AI」を新たに立ち上げ、同時時に次世代型AIイヤホン『GLIDiC AI +u Buds』を同日より応援購入サービスMakuakeで先行発売することを発表した。

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同機は会議や会話などの音声を録音し、AIによる文字起こし・要約に対応。また、要約結果や蓄積データを活用して「自己成長」を促してくれるアイテムとなっているのが特徴だ。具体的には「コーチ」と「バディ」という2つのAIアドバイス機能を搭載。「コーチモード」では論理的な面をカバー、会議で生まれた論点や曖昧さを整理して「何を決めるべきか」「どの順番で進めるべきか」といった行動計画への落とし込みまでをアドバイスしてくれる。

一方の「バディモード」はマインド面をカバーし、コミュニケーションの取り方や仕事への向き合い方など、気持ちの整理や視座の切り替えを後押ししてくれる。「次はどう話せばいいか」「どう伝えれば誤解が減るか」といった“伝え方”の改善を、ユーザーに寄り添う視点でアドバイスしてくれる。

録音はイヤホン、薄型レコーダー、専用スマホアプリの3way方式に対応し、会議や外出先、オンラインなどで利用可能。薄型レコーダーはケースに一体化して収納できる設計となっている。専用アプリでは事前に性別や年代、業界・職種・立場・目標・課題・声紋を登録する。登録された声から自分の発言を認識し、GLIDiC AI独自のテクノロジーにより時系列も把握。蓄積された録音データの内容とプロフィールを照らし合わせ、物事の進展やユーザーの発言の変化を読み取ることで、アドバイスもパーソナライズされていくという。

イヤホンにマイクを4基搭載，集音性に優れ通話時のノイズを抑制するという。GLIDiC初となる専用アプリでのイコライザーによる音質調整にも対応する。発表会場にいたオーディオ評論家・野村ケンジ氏によれば「イヤホンのマイクは集音用のメインマイク×2、通話・会話用マイクのフィードフォワードマイク×2の構成。装用感は優しく圧迫されないのが良い」との感想。

また、「ケース充電ケース底面にレコーダーが収納されるギミックはガジェットとし面白く、使い勝手も考えられている」との評価だった。

そして、同発表会に特別ゲストとして登壇した元アナウンサーの森香澄氏はコーチ＆バディ機能を試した実体験を披露。自分の発言を客観視してくれる機能などを専属のコーチとして評価。今後は「対人関係や会社の会議のあり方が変わっていく」とそのポテンシャルを予見。

なお、本製品のカラーはホワイトのみ。Makuakeでのプロジェクト実施期間は3月26日から6月29日まで。応援購入価格の一例として、本体とAI有料プラン1年間付の「超超早割40％OFF」が税込2万6,760円、本体のみの「超超早割30％OFF」が税込2万860円などが用意される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）