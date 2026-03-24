市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。お願いします。



小野 和久 気象予報士：

天気のポイントです。

小野：

あす25日は、加賀は夕方から、能登は夜から雨が降るでしょう。気温は、4月上旬から中旬並みでしょう。



25日の予想天気図です。

小野：

あす25日は九州の南に低気圧が発生し、あさって26日に掛けて、太平洋側を進むでしょう。低気圧に近い加賀地方ほど、早く雨が降りだします。





気象台の 週間予報です。

小野：

あさって26日は雨の降る時間がありますが、27日・金曜日は晴れ間が戻るでしょう。短い周期で天気が変わります。



市川：

18度予想の日もありますね。



小野：

4月中旬並みです。



24日に気象台から発表された6月までの 3か月予報です。

小野：

気温はどの月も平年よりも高いです。雨量は、特に4月は平年並みか多い見込みです。この理由は、偏西風の位置です。

小野：

いつもの年は、平均するとこのあたりを流れていますが、ことしは北上する見込みです。その分、暖かく湿った空気が北まで流れ込む予想です。



市川：

小野さん、桜の開花は？



小野：

来週の今頃にはお伝えできそうです。

