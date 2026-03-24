スバル「新型SUV」世界初公開へ！

スバルの米国部門は2026年3月23日、同年4月1日から開催される「ニューヨーク国際オートショー2026」にて新型SUVを世界初公開することを明らかにしました。

新型SUVは、「ソルテラ」「トレイルシーカー」「アンチャーテッド」といったスバルのBEV（電気自動車）シリーズに加わる次世代モデルとして登場。

【画像】超カッコいい！ これがスバルの「新型SUV」です！（30枚）

スバル独自の「シンメトリカルAWD」に、最高出力420馬力という強力なパワートレインを組み合わせているのが特徴。定評のある走行性能とBEVならではの加速力を両立させ、ファミリーユースから本格的なアドベンチャーまで対応する新型車となっています。

先行公開されたティザー画像では、トワイライトの海岸線を背景に、暗闇に浮かび上がる先進的なライティングが確認できます。

フロント中央で光る「六連星（むつらぼし）」のエンブレムは、スバルのBEVシリーズを象徴するアイコニックな演出となっており、その両脇には計6つのLEDユニットがシャープな表情を作り出しています。

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新型SUVの詳細は、ニューヨーク国際オートショーの会場および公式WEBサイトにて公開されます。

発表の様子は米国東部時間2026年4月1日 午前10時25分（日本時間：同日午後11時25分）からライブ配信される予定です。