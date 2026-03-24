アジア競技大会、eスポーツ日本代表候補が決定 “ぷよぷよ”は10歳のゆうきが選出
3月21日・22日の2日間にわたり、愛知県・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）でeスポーツイベント『ASIA esports EXPO 2026』が開催。eスポーツは『第20回アジア競技大会（2026年／愛知・名古屋）』において正式メダル種目となっており、この2日でその日本代表候補選手が決定した。
【写真】10歳！『ぷよぷよeスポーツ』日本代表候補のゆうき選手
■愛知県・大村知事が宣言「この愛知からアジアへ、熱い波を」
今回の大会が持つ意味は、極めて大きい。一つは、2026年9月に開催される『第20回アジア競技大会（愛知・名古屋大会）」に向けて、日の丸を背負う日本代表候補選手を決定する最終選考会であるということ。そしてもう一つは、このイベントの舞台が、アジア大会本番で実際に競技が行われる会場と同じ場所であるということだ。選手たちは、半年後にアジアの頂点を争うのと全く同じ環境、同じ空気感の中で真剣勝負を繰り広げた。
開会式では、主催者を代表して愛知・名古屋eスポーツ活性化推進委員会の名誉顧問を務める大村秀明愛知県知事が登壇。「eスポーツは年齢、性別、国籍、そしてハンディキャップの有無を超えて楽しめるユニバーサルスポーツ。この愛知からアジアへ、熱い波を巻き起こしていきたい」と力強く宣言した。
21日には『グランツーリスモ７』、『ぷよぷよeスポーツ』、『eFootball（TM）』、22日には対戦格闘団体戦（『Street Fighter 6』、『鉄拳8』、『THE KING OF FIGHTERS』）の最終選考競技会を実施。競技がスタートすると、トップ選手のプレイを間近で見た来場者からは感嘆の声。中でも、『ぷよぷよeスポーツ』の代表に選ばれた“ゆうき”選手は小学4年生の10歳とあって、会場からは驚きと大きな拍手が寄せられていた。
今回の種目に加え、すでに発表済の『Identity V 第五人格 -Asian Games Version』と『ポケモンユナイト』とあわせ、6種目8タイトルに出場する計20人の日本代表候補選手が決定。残る1種目『PUBG Mobile Asian Games Version』は、選考基準・方法を策定中とのこと。
選手たちは、今後JESU（日本eスポーツ協会）からJOCへ日本代表候補選手として推薦し、その認定をもって、『第20 回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)』のTEAM JAPAN（日本代表選手団）として正式に決定する予定だ。
本大会の公式競技用PCとして採用されたのは、マウスコンピューターのハイエンドゲーミングブランド『G TUNE』。デスクトップパソコン『G TUNE FG-A7G80』は、CPUにAMD Ryzen 7 9800X 3D、グラフィックスには最新のNVIDIA（R） GeForce RTX（TM）5080を搭載。液晶ディスプレイには、『iiyama G-MASTER GB2591HSU-B1J』が採用された。一瞬の遅延が勝敗を分かつeスポーツにおいて、PCやディスプレイは選手のパフォーマンスを左右する生命線。今回、その実力と信頼性を実践の場でアピールした形となった。
また、同社の展示ブースでも、ゲーミングPC『G TUNE FG-A7G80』『G TUNE DG-17G70』『G TUNE DG-A5G6A（ホワイト）』、液晶ディスプレイ『iiyama G-MASTER GB2591HSU-B1J』を設置。競技用と同じくハイエンドな『G TUNE』シリーズに絞り込まれており、妥協のないプロスペックの世界を体感できる構成に。選手たちと同じ仕様の機材を試せるとあって、ブースには多くの人々が興味津々で来訪。ゲームに熱中する子どもたち、一度触ってみたいと訪れた家族連れやお年寄りと、盛況となった。
このように、手に汗握る競技大会の熱狂だけでなく、一般来場者がeスポーツを「自分ごと」として楽しめる工夫が随所に凝らされていた本イベント。最新デバイスの試遊ブースやミニトーナメント、さらには地元愛知を拠点とするSKE48のメンバーによるeスポーツチーム「amshy（アムシー）」の登場など、エンタテインメントと競技性が融合した次世代のスポーツイベントの形が提示された。
世代を超えた人々が同じ空間でeスポーツを体験し、観覧するその光景は、ごく自然な「休日の一コマ」として溶け込んでいた。こうした垣根のない盛り上がりこそが、愛知・名古屋が掲げる「eスポーツ文化の醸成」に向けた、確かな一歩と言えるだろう。
【第20回アジア競技大会 eスポーツ日本代表候補選手】
※プレイヤーネーム表記
■『eFootball（TM）』（チーム戦 選手2名）
Tess（DRX）[PC]
lemon-pop [モバイル]
■対戦格闘団体戦（チーム戦 選手3名）
『Street Fighter 6』：ひぐち（ZETA DIVISION）
『鉄拳8』：NOBI（TeamYAMASA）
『THE KING OF FIGHTERS XV』：score（AMATERASU GAMING）
■グランツーリスモ 7（個人戦）
國分諒汰
■『Identity V 第五人格 -Asian Games Version』（チーム戦 選手7名・コーチ1名）
AKa（REJECT）、yukakina（Arneb with WoG）、City（REJECT）、Katsuki（FENNEL）、maeken （FENNEL）、Soba（REJECT）、Unpyi（REJECT）/コーチ：Toki（AXIZ WAVE）
■『ポケモンユナイト』（チーム戦 選手6名・コーチ1名）
b1（FENNEL）、Mame（FENNEL）、ak1（FENNEL）、py1（FENNEL）、Ma・sh1o（FENNEL）、piui（REJECT）/コーチ：TON・GG
■『ぷよぷよeスポーツ』（個人戦）
ゆうき
（文：竹内啓子）
【写真】10歳！『ぷよぷよeスポーツ』日本代表候補のゆうき選手
■愛知県・大村知事が宣言「この愛知からアジアへ、熱い波を」
開会式では、主催者を代表して愛知・名古屋eスポーツ活性化推進委員会の名誉顧問を務める大村秀明愛知県知事が登壇。「eスポーツは年齢、性別、国籍、そしてハンディキャップの有無を超えて楽しめるユニバーサルスポーツ。この愛知からアジアへ、熱い波を巻き起こしていきたい」と力強く宣言した。
21日には『グランツーリスモ７』、『ぷよぷよeスポーツ』、『eFootball（TM）』、22日には対戦格闘団体戦（『Street Fighter 6』、『鉄拳8』、『THE KING OF FIGHTERS』）の最終選考競技会を実施。競技がスタートすると、トップ選手のプレイを間近で見た来場者からは感嘆の声。中でも、『ぷよぷよeスポーツ』の代表に選ばれた“ゆうき”選手は小学4年生の10歳とあって、会場からは驚きと大きな拍手が寄せられていた。
今回の種目に加え、すでに発表済の『Identity V 第五人格 -Asian Games Version』と『ポケモンユナイト』とあわせ、6種目8タイトルに出場する計20人の日本代表候補選手が決定。残る1種目『PUBG Mobile Asian Games Version』は、選考基準・方法を策定中とのこと。
選手たちは、今後JESU（日本eスポーツ協会）からJOCへ日本代表候補選手として推薦し、その認定をもって、『第20 回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)』のTEAM JAPAN（日本代表選手団）として正式に決定する予定だ。
本大会の公式競技用PCとして採用されたのは、マウスコンピューターのハイエンドゲーミングブランド『G TUNE』。デスクトップパソコン『G TUNE FG-A7G80』は、CPUにAMD Ryzen 7 9800X 3D、グラフィックスには最新のNVIDIA（R） GeForce RTX（TM）5080を搭載。液晶ディスプレイには、『iiyama G-MASTER GB2591HSU-B1J』が採用された。一瞬の遅延が勝敗を分かつeスポーツにおいて、PCやディスプレイは選手のパフォーマンスを左右する生命線。今回、その実力と信頼性を実践の場でアピールした形となった。
また、同社の展示ブースでも、ゲーミングPC『G TUNE FG-A7G80』『G TUNE DG-17G70』『G TUNE DG-A5G6A（ホワイト）』、液晶ディスプレイ『iiyama G-MASTER GB2591HSU-B1J』を設置。競技用と同じくハイエンドな『G TUNE』シリーズに絞り込まれており、妥協のないプロスペックの世界を体感できる構成に。選手たちと同じ仕様の機材を試せるとあって、ブースには多くの人々が興味津々で来訪。ゲームに熱中する子どもたち、一度触ってみたいと訪れた家族連れやお年寄りと、盛況となった。
このように、手に汗握る競技大会の熱狂だけでなく、一般来場者がeスポーツを「自分ごと」として楽しめる工夫が随所に凝らされていた本イベント。最新デバイスの試遊ブースやミニトーナメント、さらには地元愛知を拠点とするSKE48のメンバーによるeスポーツチーム「amshy（アムシー）」の登場など、エンタテインメントと競技性が融合した次世代のスポーツイベントの形が提示された。
世代を超えた人々が同じ空間でeスポーツを体験し、観覧するその光景は、ごく自然な「休日の一コマ」として溶け込んでいた。こうした垣根のない盛り上がりこそが、愛知・名古屋が掲げる「eスポーツ文化の醸成」に向けた、確かな一歩と言えるだろう。
【第20回アジア競技大会 eスポーツ日本代表候補選手】
※プレイヤーネーム表記
■『eFootball（TM）』（チーム戦 選手2名）
Tess（DRX）[PC]
lemon-pop [モバイル]
■対戦格闘団体戦（チーム戦 選手3名）
『Street Fighter 6』：ひぐち（ZETA DIVISION）
『鉄拳8』：NOBI（TeamYAMASA）
『THE KING OF FIGHTERS XV』：score（AMATERASU GAMING）
■グランツーリスモ 7（個人戦）
國分諒汰
■『Identity V 第五人格 -Asian Games Version』（チーム戦 選手7名・コーチ1名）
AKa（REJECT）、yukakina（Arneb with WoG）、City（REJECT）、Katsuki（FENNEL）、maeken （FENNEL）、Soba（REJECT）、Unpyi（REJECT）/コーチ：Toki（AXIZ WAVE）
■『ポケモンユナイト』（チーム戦 選手6名・コーチ1名）
b1（FENNEL）、Mame（FENNEL）、ak1（FENNEL）、py1（FENNEL）、Ma・sh1o（FENNEL）、piui（REJECT）/コーチ：TON・GG
■『ぷよぷよeスポーツ』（個人戦）
ゆうき
（文：竹内啓子）