新作春アニメ「転スラ」第４期がABEMAで配信決定！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、人気異世界転生ファンタジー最新作『転生したらスライムだった件』第４期を、４月４日（土）から毎週土曜日夜11時より配信する。
『転生したらスライムだった件』（通称“転スラ”）は、全世界シリーズ累計発行部数5,600万部を突破している原作：伏瀬氏、漫画：川上泰樹氏によるコミックを原作とした異世界ファンタジー作品で、異世界にスライムとして転生した主人公・リムルが仲間と共に知恵と度胸で冒険を繰り広げてゆく物語が描かれている。2018年に初めてテレビアニメ化されると、個性豊かなキャラクターやさまざまなスキルを駆使した迫力満点のバトルシーンが多くのアニメファンの心を掴み、TVアニメのほかスピオフアニメや外伝、さらに劇場版まで多くのシリーズを展開。２月27日（金）からはシリーズ初の“海”を舞台に、完全新作ストーリーで贈る新作映画『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』が公開中のほか、４月からはTVアニメ第４期が連続２クールで放送開始。リムルの新たな冒険に注目が集まっている。
「ABEMA」では、『転生したらスライムだった件』第４期を４月４日（土）から毎週土曜日夜11時より配信開始。また、４月７日（火）からの毎週火曜日夜24時からは、最新話の３日間無料配信も実施する。
なお「ABEMA」では、TVアニメシリーズに加え、外伝「コリウスの夢」、OADシリーズ、スピンオフアニメ「転スラ日記」まで関連作を全話配信中。
(C)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会
(C)伏瀬・川上泰樹／講談社
(C)柴・伏瀬・講談社／転スラ日記製作委員会】
『転生したらスライムだった件』（通称“転スラ”）は、全世界シリーズ累計発行部数5,600万部を突破している原作：伏瀬氏、漫画：川上泰樹氏によるコミックを原作とした異世界ファンタジー作品で、異世界にスライムとして転生した主人公・リムルが仲間と共に知恵と度胸で冒険を繰り広げてゆく物語が描かれている。2018年に初めてテレビアニメ化されると、個性豊かなキャラクターやさまざまなスキルを駆使した迫力満点のバトルシーンが多くのアニメファンの心を掴み、TVアニメのほかスピオフアニメや外伝、さらに劇場版まで多くのシリーズを展開。２月27日（金）からはシリーズ初の“海”を舞台に、完全新作ストーリーで贈る新作映画『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』が公開中のほか、４月からはTVアニメ第４期が連続２クールで放送開始。リムルの新たな冒険に注目が集まっている。
なお「ABEMA」では、TVアニメシリーズに加え、外伝「コリウスの夢」、OADシリーズ、スピンオフアニメ「転スラ日記」まで関連作を全話配信中。
(C)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会
(C)伏瀬・川上泰樹／講談社
(C)柴・伏瀬・講談社／転スラ日記製作委員会】