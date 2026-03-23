1800万円獲得の笠りつ子は6位浮上 菅楓華、佐久間朱莉がトップ2【女子賞金ランキング】
国内女子ツアー第3戦「Vポイント×SMBCレディス」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。
【写真】笑顔と号泣…笠りつ子の感情爆発
今大会で5年ぶりの復活Vを挙げた笠りつ子が1800万円を獲得。74位から6位にジャンプアップした。菅楓華は2位タイの賞金726万円あまりを加算。今季通算6824万2266円でランキング1位をキープした。同じく2位タイに入った佐久間朱莉は、5662万3626円で2位につけている。3位以下は古江彩佳（2207万9400円）、金澤志奈（1925万6100円）、入谷響（1843万9100円）と続いている。小祝さくらは13位（743万6607円）。河本結は14位（653万4322円）となっている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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