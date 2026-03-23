「花ざかりの君たちへ」第2期きた！　瑞稀の学園生活は“2年目”へ

TVアニメ「花ざかりの君たちへ」第2期の制作が決定。3月22日に放送された第1期最終話の直後に発表されました。

2026年1月4日に放送がスタートした第1期は、3月22日に第12話を放送し最終話を迎えました。そんな中で飛び込んできた第2期決定の知らせに、桜咲学園の“その先”へ早くも注目が集まっています。

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「花ざかりの君たちへ」は、中条比紗也さんによる同名漫画が原作。主人公・芦屋瑞稀が性別を偽って男子校「桜咲学園」に転入し、憧れの存在である佐野泉や個性豊かな仲間たちと学園生活を送る青春ストーリーです。

第2期では、瑞稀の桜咲学園での生活が“2年目”に突入。恋に友情、そして学校行事と、さらににぎやかで波乱含みの毎日が描かれるといいます。

スタッフは、監督を竹村菜月さん、シリーズ構成を吉岡たかをさん、キャラクターデザインを蘇詩宜さん、音楽を横山克さんが担当。アニメーション制作はシグナル・エムディが手がけています。

キャストは、芦屋瑞稀役を山根綺さん、佐野泉役を八代拓さん、中津秀一役を戸谷菊之介さんらが担当。また、第1期の主題歌はYOASOBIが担当。オープニングテーマ「アドレナ」、エンディングテーマ「BABY」も作品を大いに盛り上げました。

原作漫画は「花とゆめ」（白泉社）で1996年20号から2004年18号まで連載され、コミックスは全23巻を刊行。2007年の日本でのドラマ化をきっかけに愛蔵版全12巻も発売され、シリーズ累計1700万部を突破しています。

日本だけでなくアジア各地でもドラマ化されるなど、連載終了から20年を経た今も人気は根強いまま。第2期の放送時期など詳細は、今後公式サイトや公式SNSで発表される見込みです。

（c）中条比紗也・白泉社／「花ざかりの君たちへ」アニメ製作委員会

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026032303.html