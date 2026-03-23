●きょう23日(月)は午後ほどよく晴れて、ところどころ快晴に

●最高気温は各地18度前後。日中は春物の上着一枚で過ごしやすくなりそう

●この週末で新たに佐賀と前橋、横浜でサクラの開花発表 県内ももう間もなく…



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昨夜は瀬戸内側を中心に一時本降りの雨となりました。

この時間にかけてすでに雨雲は東へ遠ざかっていますが、まだ県内にはところどころに厚い雲が広がっています。





きのう22日(日)からの雨の原因となった低気圧や前線は、これからさらに東へと遠ざかり、県内は午後にかけて大陸方面から張り出す高気圧に覆われる予想です。





これから雲も晴れて、日中はしっかりと日ざしが届きそうです。

山口市内では最高気温が20度まで上がる予想。4月中旬並の気温で、きょう23日(月)も過ごしやすい陽気となりそうです。





一方、全国的にサクラの開花が順調に進んでいます。

この週末で新たに佐賀と前橋、横浜で開花の発表がありました。

きょう23日(月)の日ざしで県内のサクラの生長も一気に進む予想、開花までもう間もなくと見ています。期待して待ちましょう。





きょう23日(月)は午前中のうちはやや雲が多く、内陸や山間部を中心に霧が発生しやすくなります。この先、車の運転など十分ご注意下さい。

午後は青空が広がりところどころで快晴となる予想です。





最高気温は各地18度前後。広く4月並で、日中は春物の上着一枚で過ごしやすくなりそうです。



今週はあさって25日(水)に大きく天気が崩れそうですが、その他の日は曇ったり晴れたりの空模様。

日ざしが届くと春らしい暖かさとなる予想で、県内のサクラの開花ももう間もなくとなりそうです。





今週はあさって25日(水)に大きく天気が崩れそうですが、その他の日は曇ったり晴れたりの空模様。

日ざしが届くと春らしい暖かさとなる予想で、県内のサクラの開花ももう間もなくとなりそうです。

花粉情報です。

雨上がりで、まだ多く飛散する予想です。しっかり対策を行いましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）