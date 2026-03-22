202万回表示され10万以上の「いいね」を獲得しているのは、透明のケースに入った猫の姿。思わず目を疑うような“ありえない”姿に、視聴者からは「3Dラテアートなこむぎちゃん」「WWWカップケーキ」などのコメントが集まっています。

【写真：『小さな透明のケース』にネコが入った結果…思わず目を疑う『衝撃の光景』】

なんでも入るこむぎちゃん

X（旧Twitter）アカウント「✳︎なごみ処✳︎あずきち&こむぎ」に投稿されたのは、“入れない箱などない”と信じているという長毛猫の「こむぎちゃん」の姿。こむぎちゃんは、入れるものにはなんでも入る習性を持っている猫ちゃんなのだそうです。

飼い主さんが透明のケースを置いておいたところ、予想どおりこむぎちゃんが入ったとのこと。ケースは小さかったそうですが、どうにかして頭以外をすっぽり収めたといいます。さすが“猫は液体”といわれるだけありますね。

縮尺おかしくない？

飼い主さんが正面から見たところ、思わず「縮尺おかしくないか？」とツッコんでしまったとのこと。下半身がすっぽり入ったケースが「1」とすると、ケースから出たこむぎちゃんの頭は「2」以上だったそうです。

小さなからだにとても大きな頭がのっているように見えたため、縮尺がバグっているように感じたそう。視聴者から「カップケーキ」と例えられるのも納得のフォルムだったといいます。

手足を寄せるのがコツ

別の日に飼い主さんが観察してみたときは、ケースに入ったこむぎちゃんの手足は真ん中にぎゅっと集まっていたとのこと。小さなケースに入るには、手足を寄せることがポイントのようです。そんなコツまで理解しているとは、さすがですね！

こむぎちゃんは、箱に入ったまま自分のおててを枕にする技を身につけるなど、常に進化を続けているとのこと。次はどんな“箱技”を見せてくれるのか楽しみです！

縮尺がおかしくなっているこむぎちゃんの投稿には、「体は容器の中で液体になってるニャー」「猫は液体なので、縮尺あってます」などのコメントも寄せられていました。

Xアカウント「✳︎なごみ処✳︎あずきち&こむぎ」には、箱にすっぽり入ってくつろいでいるこむぎちゃんの姿のほか、ツンデレで甘えん坊だというあずきちちゃんの姿も投稿されていますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「✳︎なごみ処✳︎あずきち&こむぎ」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。