人気チャンネル『にぎりっ娘。』直伝！お花見弁当がパッと華やぐ「優勝おにぎり」6選
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料理YouTubeチャンネル「にぎりっ娘。nigiricco」が、「【お花見弁当】可愛くて美味しい！お花見にぴったりのおにぎり６選」と題した動画を公開しました。混ぜて握るだけで作れる、彩り豊かなおにぎりのレシピを6種類紹介しています。
動画では、お花見弁当を華やかにする様々なおにぎりが登場。中でも「鮭と大葉のお寿司おにぎり」は、鮭フレークのピンクと大葉の緑が桜を思わせる一品です。酢飯の爽やかな酸味と鮭の塩気が食欲をそそります。
続いて紹介されたのは「生ハム手まり寿司」。作り方は驚くほど簡単で、酢飯を丸めて生ハムをかぶせるだけ。投稿者は「生ハムのピンクが桜っぽくて可愛い」と、その見た目の美しさにも言及しています。
動画の最後には、菜の花のような見た目が愛らしい「ブロッコリーと卵の菜の花風おにぎり」が登場。ラップの上に飾り用の炒り卵とブロッコリーを置き、その上からご飯を乗せて握ることで、表面にきれいな模様が浮かび上がります。完成したおにぎりを見て、思わず「ほら、かわいい～」と満足げな声を漏らしました。
どれも簡単に作れて見た目も楽しめるレシピばかり。これからのお花見や行楽シーズンの参考にしてみてはいかがでしょうか。
動画では、お花見弁当を華やかにする様々なおにぎりが登場。中でも「鮭と大葉のお寿司おにぎり」は、鮭フレークのピンクと大葉の緑が桜を思わせる一品です。酢飯の爽やかな酸味と鮭の塩気が食欲をそそります。
続いて紹介されたのは「生ハム手まり寿司」。作り方は驚くほど簡単で、酢飯を丸めて生ハムをかぶせるだけ。投稿者は「生ハムのピンクが桜っぽくて可愛い」と、その見た目の美しさにも言及しています。
動画の最後には、菜の花のような見た目が愛らしい「ブロッコリーと卵の菜の花風おにぎり」が登場。ラップの上に飾り用の炒り卵とブロッコリーを置き、その上からご飯を乗せて握ることで、表面にきれいな模様が浮かび上がります。完成したおにぎりを見て、思わず「ほら、かわいい～」と満足げな声を漏らしました。
どれも簡単に作れて見た目も楽しめるレシピばかり。これからのお花見や行楽シーズンの参考にしてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
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