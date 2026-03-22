レイカーズがマジックに劇的勝利、9連勝を達成…ルーク・ケナードが試合終了間際に逆転3P

3月22日（現地時間21日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のキア・センターでオーランド・マジックと対戦した。

8連勝のレイカーズはルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブス、マーカス・スマート、レブロン・ジェームズ、ディアンドレ・エイトンの5人が先発出場。八村は6試合連続でベンチから登場した。

試合はエイトン、レブロン、ドンチッチの3連続得点でスタート。八村、ルーク・ケナードもベンチから得点を挙げ、37－30と7点のリードを奪った。

続く第2クォーターは7点リードで迎えた開始1分34秒から0－13のランを献上。ケナードの3ポイントシュートなどで食らいつくと、残り1分を切ってジャクソン・ヘイズ、リーブスの2人で6得点を重ね、62－65で試合を折り返した。

前半を終え、ドンチッチが24得点と爆発。リーブスが12得点、ケナードが8得点、エイトンが6得点で続いた。

第3クォーターは4点ビハインドで迎えた開始4分15秒からエイトン、ドンチッチ、レブロンの連続得点で12－0のラン。リードを奪ったものの、デズモンド・ベインやパオロ・バンケロ、ジェイレン・サグスなどに得点を許し、試合をひっくり返された。

最後の12分間も1ケタ点差で推移する接戦で、5点ビハインドで迎えた試合終了残り42秒にリーブスがレイアップを沈めると、同5秒にエイトンが2本中1本のフリースローを成功。2点差に迫ると、試合終了残り間際にケナードが逆転の3ポイントを射抜いた。

105－104で競り勝ったレイカーズが連勝を「9」に。ドンチッチが33得点5リバウンド8アシスト4スティール、リーブスが26得点7リバウンド5アシスト2スティール、ケナードが13得点、レブロンが12得点6リバウンド3スティール、エイトンが9得点12リバウンドを挙げ、八村は15分14秒のプレータイムで2得点1リバウンド1ブロックの成績だった。

なお、レイカーズは24日（同23日）、敵地でデトロイト・ピストンズと対戦する。

■試合結果



オーランド・マジック 104－105 ロサンゼルス・レイカーズ



ORL｜30｜35｜22｜17｜＝104



LAL｜37｜25｜20｜23｜＝105



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- NBA (@NBA) March 22, 2026

【動画】試合を決めたルーク・ケナードの3ポイントシュート