駅名を譲ると生まれる「市駅」という存在

「小江戸」の通称で知られる埼玉県の川越市は、新宿駅や東京駅などから1時間程度で行けるため、外国人を含めて近年訪れる人が急増している人気の観光地です。

【地図】川越駅・川越市駅・本川越駅はどれくらい離れてる？（画像）

ただ、実際に電車で訪れようとした際、使う路線によってJR東日本と東武鉄道の「川越駅」、その隣の東武単独の「川越市駅」、そして西武鉄道の「本川越駅」と、中心部に3つもの似たような名前を持つ駅が存在します。あまり詳しくない人からすると、思わず「ややこしい！」と叫びたくなるほどです。なぜ、このような形になったのでしょうか。

実は、3駅の中で最も早く開業したのは西武鉄道の「本川越駅」です。かつては、この駅が「川越駅」を名乗っていました。

しかし、国鉄（現在のJR）川越線が当時の「川越西町駅」に乗り入れる際、同駅が現在の川越駅へと改称されることになり、もともとの川越駅は駅名を譲る形で「本川越駅」へと改称しました。

一方、東武の川越市駅は、もとは「川越町駅」という駅名でしたが、川越市の市制施行に伴い、1922年に「川越市駅」へ改称されています。こうして似たような名称の3駅が川越中心部に点在する形になったのです。

とはいえ、全国を見渡すと、本川越駅のケースのように、後発の駅に「○○駅」の名を譲った結果として、「○○市駅」という駅名が新たに生まれた例がほかにもあります。

その代表例が、愛媛県の伊予鉄道のターミナルである松山市駅でしょう。同駅は当初、「松山駅」を名乗っていました。

もともと愛媛県では私鉄の路線網が早くから整備されており、国鉄線の開業は遅れていました。松山駅の開業から約40年後に国鉄の駅が開業する際、国が伊予鉄に対して駅名を譲るよう要請しました。伊予鉄は反発したものの、最終的には譲歩し、駅名を「松山市駅」に改称したのです。

また、国鉄の駅よりも街の中心部にあることを示す意味合いで、「町駅」や「市駅」という名称が付けられたケースもあります。愛知県の刈谷市駅（名鉄）などがその例です。

このパターンは、本川越駅のように「本」を付けるケースと同様の意味合いを持つともいえます。例えば、本八戸駅（青森県）や本千葉駅（千葉県）などが代表例として挙げられます。

龍ケ崎市駅と佐貫駅のややこしい関係

JR東日本で唯一の「市駅」は長らく山梨市駅でしたが、2020年3月、茨城県にあるJR常磐線の佐貫駅が「龍ケ崎市駅」に改称されたことで、関東に新たな「市駅」が誕生しました。



JR常磐線「龍ケ崎市駅」の駅名版（画像：写真AC）



龍ケ崎市駅は、龍ケ崎市が知名度向上を目的としてJR東日本に要請し、佐貫駅からの改称にかかる費用を市が負担する形で実現しました。

一方で、同駅に接続する関東鉄道は駅名も路線名も変更していません。このため、JR「龍ケ崎市駅」に隣接する関東鉄道の駅は「佐貫駅」のままで、その路線名は「竜ヶ崎線」、さらに「龍ケ崎市」の中心部にある同線の終点は「竜ヶ崎駅」という、やや複雑な状況となっています。

また、「○○駅」が先にあり、後からできた私鉄の駅が国鉄との差別化のために「町駅」を名乗り、のちに「○○市駅」となったケースもあります。例えば、JR京都線（東海道本線）の高槻駅に対する阪急京都線の高槻市駅（いずれも大阪府）、JR両毛線の足利駅に対する東武伊勢崎線の足利市駅（いずれも栃木県）などです。これらはいずれも、もとは「高槻町駅」「足利町駅」でしたが、市制施行に伴い「市駅」へと改称されています。

こうした同名駅の回避や使い分けは、遠く離れた地域同士の駅名にも見られます。埼玉県の入間市駅（西武池袋線）や和光市駅（東武東上線、東京メトロ）は、現在こそ類似する駅名がありませんが、市制施行前の駅名はそれぞれ「豊岡町駅」「大和町駅」でした。

市制施行により自治体名が変わったことも理由ですが、実は「豊岡駅」は兵庫県（山陰本線、京都丹後鉄道）に、「大和駅」は神奈川県（小田急線、相鉄線）に存在しています。そのため、同名駅との混同を避ける意味合いもあり、新たな市名を冠した「市駅」という形の駅名になったと考えられます。

また、千葉県の野田市駅（東武アーバンパークライン）に対しては、大阪府に野田駅（JR大阪環状線、阪神本線）があります。

ただし野田市駅は、もともと「野田町駅」という駅名でした。これは、開業時にJR外房線の誉田駅がかつて「野田駅」を名乗っていたことが影響しているとされています。

このように、現在では離れた地域同士で関連があるように見える「市駅」でも、実際には偶然似た名称になっただけで、本来は全く別の歴史的背景があったというケースもあるのです。