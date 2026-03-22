元巨人で２００９年ワールドシリーズＭＶＰの松井秀喜氏（ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー）が２１日（日本時間２２日）、ニューヨーク州内で子供を対象とした野球教室を開催し、約３０人を熱血指導。巨人からポスティング制度でメジャーに移籍した岡本和真内野手（ブルージェイズ）に期待を寄せた。

「特別な思い？ それはありますよ。巨人の後輩ですし。ア・リーグ東地区ですし。ヤンキースにとってはライバルチームですしね。そういう意味でも追いやすい。彼は守備もうまいと思います」。ヤンキースＧＭ付き特別アドバイザーとしても、岡本の活躍は気になるところだ。「彼自身がそういう（メジャー移籍の）希望を持っているということは、違うところ（情報筋）から聞いていました」と明かした。

巨人からのメジャー挑戦は、１９９７年の柏田貴史投手（留学）に始まる。２００７年桑田真澄、２００９年上原浩治、昨年の菅野智之ら計７人の投手が巨人からメジャーに移籍した。一方、野手は２００３年に松井氏がＦＡでヤンキースに移籍して以来、岡本まで、実に２３年間の長い時間を要した。「いや、私以来とか全く関係なく、応援したいなと思います」

アドバイスがあるかと問われると、「何もないですね。実績もあるし、今は色んな情報もある。自分で何でもできる選手だと思うんで」と語った一方、「全部がキーになるし、これだけやっとけばいいというのはないと思うし、これはなくてもいいというのもない。レギュラーの野手になるんだったらね」と厳しい世界を説いた。巨人の第６２代四番が、第８９代四番に熱いエール。可愛い後輩の活躍を、松井氏は楽しみに見守っている。