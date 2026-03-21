3月20日（金）深夜放送のスポーツバラエティ『オフレコスポーツ』に、元プロゴルファーの古閑美保が登場。ゴルフ界の恋愛事情についてぶっちゃけた。

【映像】「スポーツ選手とも付き合ったり…」元プロゴルファー古閑美保、現役時代の恋愛相手を告白

現役時代、一晩に300万円も使うほど飲み歩くのが大好きだったと明かした古閑。その流れでMCの近藤千尋が「コンパとか行っていましたか？」と尋ねると、古閑は「合コンっていうのはあんまり…」と首をかしげる。

その理由は、休みが少ないトップアスリートだった彼女らしい独特なもの。「なんで私の日曜日の大事な時間に、人に気を使いながらご飯を食べなきゃいけないんだ、酒を飲まなきゃいけないんだ、と。紹介されるのもたぶん好きじゃない」とキッパリ。

「出会いは求めてなかったです。とにかく飲みたい。楽しかった」と当時の正直な思いを振り返った。

ところが、「その当時お付き合いされていた方とかは？」と問われると、「いました。私あんまり彼氏いない時期はないです」とあっけらかんと回答。「スポーツ選手とお付き合いしたことありますし、一般の方もありました」と、当時の恋愛相手について明かした。

さらに「女子プロはどんな方とお付き合いすることが多い？」という質問には、「人それぞれだと思いますよ」としたうえで、「同業で結婚することもありますし、女子プロの場合、旦那さんや彼氏がキャディーをやってくれているパターンもありますよ」と、プロゴルファーならではの特殊なパートナー事情を語っていた。