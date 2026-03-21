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脱・税理士の菅原氏が営業の核心に迫る！『一番社長に必要な力とは一体何か？知らないと一生売れないままかも…』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『一番社長に必要な力とは一体何か？知らないと一生売れないままかも…』という問いに対し、脱・税理士の菅原氏は明確に「営業力」と断じる。優れた商品であっても売れるとは限らないという現実を前提に、その差を生む要因として言葉の設計、すなわちセールスコピーの重要性が語られる。ここで示されるのは、性能や品質だけでは到達できない領域が存在するという視点である。



菅原氏は、商品を体験させずとも「欲しい」と感じさせる仕組みこそが営業であり、その中核にコピーがあると指摘する。単なる説明ではなく、購買意欲を喚起する言葉には一定の法則が存在し、それを知るか否かで結果は大きく分かれるという構造である。この差は小さく見えて、実際には売上全体に影響を及ぼす。



動画内では具体例を交えながら、反応を引き出す言葉の設計が示される。何を強く印象づけ、どこに価値の焦点を置き、どのように相手の感情を動かすのか。そうした伝え方の技術が段階的に整理され、同じ内容でも表現次第で受け取り方が変わることが浮かび上がる。



興味深いのは、同じ内容であっても表現次第で印象が反転する点にある。情報過多の時代において、消費者は比較と選択に疲れている。そのため、理解しやすく、かつ直感的に価値が伝わる言葉が求められるという指摘は示唆的である。



後半では実際にコピーを組み立てる過程も描かれ、抽象的な理論にとどまらず、思考の流れそのものが提示される。どの言葉がどのように作用するのか、その手触りは文章だけでは掴みきれない部分でもある。試行錯誤のプロセスがそのまま可視化される点に、この内容の実践性がある。



売れるか否かを分けるのは商品そのものではなく、伝え方の差である。この前提を踏まえたうえで、どのように言葉を選び、構築していくのか。その具体像は動画の中で立体的に示されている。