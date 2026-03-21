「愚かな除外」「全く不必要」オーストリア強豪の日本人DFが加入後初スタメンも、まさかの退場…現地紙が指摘「最高のパフォーマンスを台無しにした」
北野颯太、川村拓夢、チェイス・アンリの日本人３選手が所属するオーストリアの強豪レッドブル・ザルツブルクは現地３月20日、オーストリア・ブンデスリーガ第22節でシュトゥルム・グラーツと敵地で対戦。１−１で引き分けた。
この一戦に、今月１日のハルトベルク戦で約1年ぶりの公式戦出場を果たし、新天地デビューを飾ったチェイスがザルツブルク加入後初先発する。そんななか、76分にイエローカードを受けると、後半アディショナルタイムにも２枚目のイエローカードをもらって退場となってしまった。
オーストリアメディア『Kronen Zeitung』は、「彼は治療を受けた後、すでにイエローカードを受けていたにもかかわらず、主審の許可なくにピッチに戻り、２枚目のイエローカードを提示された」と21歳DFが退場となった経緯を報じる。
また、「愚かな除外が、最高のパフォーマンスを台無しにした」とし、次のように伝えている。
「先発デビューを果たした選手は長い間素晴らしいプレーを見せていた。しかし、試合終了間際に全く不必要な退場処分を受けてしまった」
チェイスにとってはほろ苦いゲームとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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この一戦に、今月１日のハルトベルク戦で約1年ぶりの公式戦出場を果たし、新天地デビューを飾ったチェイスがザルツブルク加入後初先発する。そんななか、76分にイエローカードを受けると、後半アディショナルタイムにも２枚目のイエローカードをもらって退場となってしまった。
また、「愚かな除外が、最高のパフォーマンスを台無しにした」とし、次のように伝えている。
「先発デビューを果たした選手は長い間素晴らしいプレーを見せていた。しかし、試合終了間際に全く不必要な退場処分を受けてしまった」
チェイスにとってはほろ苦いゲームとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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