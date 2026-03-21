「愚かな除外」「全く不必要」オーストリア強豪の日本人DFが加入後初スタメンも、まさかの退場…現地紙が指摘「最高のパフォーマンスを台無しにした」

「愚かな除外」「全く不必要」オーストリア強豪の日本人DFが加入後初スタメンも、まさかの退場…現地紙が指摘「最高のパフォーマンスを台無しにした」