

串カツの店で締めのもやしソバ！





「もやしソバ」をこよなく愛するピエール瀧が、名店をめぐりながら、もやしソバとは何なのかを考えたり考えなかったりするこの連載。ラーメンがあるのは、中華料理店や専門店ばかりじゃない。居酒屋さんにだってある！ ということで、締めのもやしソバが食べられる「串カツ民屋」さんに行っちゃいました！。

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【写真】店内にはダーツも

――今回は東京・代々木上原に来ています。「串カツ民屋」という居酒屋さんです。

ピエール瀧（以下、瀧） この店は、以前飲みに来たことがあってさ。そのときは串カツとか手羽先とかいろいろなおつまみを食べたのよ。で、メニューをよく見たら「あ、もやしソバもあるじゃん」と思った店なんだよね。

――飲んだ後の締めのラーメンはおいしいですもんね。

瀧 じゃあ、早速入ってみよう。

店長の民谷登さん（以下、民谷さん） いらっしゃいませ。

瀧 先日はありがとうございました。今回は取材ということで、もやしソバを食べに参上しました。

民谷さん ありがとうございます。うちは居酒屋として利用される方と麺類だけ注文される方で、値段を少し変えているんです。居酒屋として利用される方にはテーブルチャージとして390円いただいています。それで、お酒やおつまみなどを楽しんでいただいた後に「もやしラーメン」を頼まれた場合は800円になります。一方で、お酒などを飲まず、もやしラーメンだけの場合はテーブルチャージはなしで1100円になります。

瀧 料金設定が別なんですね。ということは、ラーメンだけを食べに来るお客さんがけっこういるということですか？

民谷さん はい。多くはないんですけど、いらっしゃいます。

瀧 じゃあ、今回はお酒を飲まないので、ラーメンだけの値段のほうで、もやしラーメンをお願いします。

――自分は「もやしまぜそば」（1100円）にしたいと思います。

民谷さん もやしまぜそばは、細麺か太麺を選んでいただけるんですけど、どういたしましょうか。ラーメンのほうは細麺でお出ししていますが。

――じゃあ、もやしまぜそばは太麺のほうでお願いします。

民谷さん 承知しました。

瀧 この店はおつまみのメニューがたくさんあるんだよ。自分的には手羽先がすごく気に入って、この前は何回かお代わりをしたくらい。で、こっちのドリンクメニューも見てよ。「メガジョッキチャレンジ」とかあって、酒場としても楽しい雰囲気じゃんね。

――サイコロを振って、ピンゾロが出たら無料になりますね！

瀧 近所に住んでる人には本当にありがたい店だよ。



店内にはダーツも





民谷さん お待たせしました。もやしラーメンともやしまぜそばになります。



「もやしラーメン」 （1100円／ラーメンのみの場合）





瀧 ありがとうございます。ええと、もやしラーメンのスープは白濁していますけど、豚骨ですか？

民谷さん これは牛骨です。牛骨だと割と透明なスープが多いんですが、うちは長時間炊くことで白濁させています。

瀧 でも、この店の料理のメニューからすると、牛骨って何かのついでで発生するものではないですよね。なんで牛骨のラーメンにしたんですか？

民谷さん 実は以前、ラーメン店をやっていて、半年で潰しちゃったんですよ。それが悔しくて、なんとかおいしいラーメンを完成させたいと思ったんです。

瀧 前も牛骨だったんですか？

民谷さん 前は豚骨でした。

瀧 骨を替えてリベンジですね。じゃあ、まずはスープをいただいて......。あー、うまい。やっぱり、牛骨スープはちょっと上品でいいですね。テールスープの方向性ですもんね。

民谷さん はい。

瀧 で、具はネギ、ノリ、メンマに山盛りもやし。もやしはシャキシャキですね。軽ゆでですか。

民谷さん はい。1分弱くらいですね。



スープは牛骨でちょっと上品。もやしもシャキシャキしてる！





瀧 そして、チャーシュー。これ、なんのチャーシューですか？

民谷さん 鶏です。

瀧 鶏か！ 牛と鶏の共演だ。さらに麺もかなり量がありますよね。これはお酒を飲んだ後に頼む締めのラーメンと同じ量ですか？

民谷さん 同じです。

瀧 飲んで食った後に、締めとしてもやしラーメンが800円で食べられるのはうれしいんですけど、ありがたいことにけっこうなボリュームですよね。

民谷さん だから、シェアをされる方も多いんです。

瀧 そうなりますよね。だって、ここまでたどり着くのに、まずおつまみの山があり、さらに串カツの山を登ってからじゃないとたどり着けないのよ。この前来たときは、おつまみがおいしくてバクバク食べたから、串カツはちょっとしか食べられなかったですもん。

――麺のぶんのおなかを残しておいて、計画的におつまみを食べないとダメですね。もやしまぜそばのほうは、かなりの太麺ですよ。

瀧 どれどれ。麺がすごく太くてワシワシしてる。もやしのシャキシャキ感もすごい。そして、タレはちょっと甘めなんだ。こっちのまぜそばもベースは牛骨ですか？

民谷さん いえ、こっちは豚の背脂です。ラードの甘さが感じられると思います。

瀧 ラードだから甘じょっぱいのか。でも、それほど脂っぽくない印象。

――これ、居酒屋さんで食べるラーメンじゃないですよね。

瀧 そうだよね。ついでに作っているようなクオリティじゃないもんね。もしかしたら上級者は、まぜそばをつまんで酒を飲んでるかもしれない。

――おつまみとしてもいけますね。

瀧 このお店は何時までやっているんでしたっけ？

民谷さん 夜の2時です。

瀧 なんとありがたい。居酒屋さんですもんね。代々木上原周辺で飲んでて、夜の12時くらいに「小腹すいたな。どうしよう」って思ったときに「民屋、行こうか」ってなるよ。

――ビール頼んで、おつまみをちょっと食べて、麺で締める。

瀧 最高だよ。

――締めのもやしラーメンを食べるためにこの店に来たいと思いますよ。

瀧 そうね。そして、ここの手羽先は本当においしいから、ぜひ食べてから、締めに挑んでほしい。



「ラーメンだけでも食べに来てください」と店長の民谷さん





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■串カツ民屋 代々木上原店

東京都渋谷区上原1-35-2 2F

03-5453-6070

※営業日時、メニュー、価格などは変更になる場合があります

※おいしいもやしソバなどの情報は【moemoyashisoba@gmail.com】まで

■ピエール瀧（ぴえーる・たき）

1967年生まれ、静岡県出身。ミュージシャン、俳優、声優、タレント。

「無駄こそ宝なり」が信条。好物はもやしソバ。

公式Instagram【@pierre_taki】

構成／TAKA-HO