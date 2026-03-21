3月20日（金）深夜に放送されたテレビ朝日のビューティバラエティ番組『BeauTV 〜VOCE』では、美のプロたちが教えてくれた選りすぐりのビューティレッスンを振り返る「ビューティテクニック ベストセレクション」をお届け。

そのひとつとして「エビちゃんも担当！横手さんの美姿勢をつくる足元のケア」が紹介されました。

【映像】蛯原友里、MCを務める『BeauTV』の終了を発表 約17年間、“金曜は夜更かしするとキレイになる”をテーマに放送

教えてくれたのは、ボディメイクトレーナーの横手貞一朗さん。

都内を中心にファッションモデル、俳優、タレントなど意識の高いクライアントを幅広くサポートしており、美しくしなやかなボディ作りが定評。番組MCの蛯原友里さんの担当もしているのだそう。

今回は、正しい姿勢に導く3つの足のストレッチをご紹介。

まずはかかとにアプローチするストレッチから。

両手で足首をつかみ、親指を内側のくるぶしの下あたりに当てます。

内くるぶしからかかとに向かってスライドして力を加えていきます。

このとき、適度な力加減と鼻呼吸を意識してストレッチすると効果的なのだそう。

かかとの骨を離すイメージで、片足10回ほど行っていきましょう。

続いてのストレッチは、距骨（きょこつ）にアプローチするストレッチ。

距骨とは、体重を支える骨のひとつ。足首のスムーズな運動にも重要なのだとか。

まず、つま先を伸ばします。なるべく遠くに伸ばすイメージでやるといいのだそう。

続いて、つま先を手前に引いていきます。かかとをなるべく遠くに、指先は反るようにしましょう。

10回ほど繰り返したらOK！

次のストレッチは、指先を柔軟にするストレッチ。

まず、足の指の間に手の指を差し込んで握ります。

続いて、握ったまま足首から回します。かかとと距骨も意識しましょう。

10回ほど回していきます。逆方向にも回して、しっかりと伸びを感じられたら。

これで足元から姿勢の改善を目指すストレッチはすべて完了！

体の土台である足元を柔軟にすれば、毎日がもっと軽やかに。みなさんもぜひ試してみて。

今回はほかにも、選りすぐりのビューティテクニックを多数紹介。そうしたなか、番組の最後にMCの蛯原友里さんは「突然ですが、番組は今夜の放送で最終回です」と発表。

蛯原さんは続けて「約17年間、“金曜は夜更かしするとキレイになる”をテーマに、たくさんのビューティレッスンをお届けしてきました。これからもビューティがみなさんの毎日を少しでも前向きで明るくするものであるといいなと思っています。心からの感謝を込めて、ありがとうございました。そしてまたどこかでお会いしましょう」とコメントしました。