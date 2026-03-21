会社を伸ばす社長、ダメにする社長、そのわずかな違いとは何か？ 中小企業の経営者から厚い信頼を集める人気コンサルタント小宮一慶氏の最新刊『[増補改訂版]経営書の教科書』（ダイヤモンド社）は、その30年の経験から「成功する経営者・リーダーになるための考え方と行動」についてまとめた経営論の集大成となる本です。本連載では同書から抜粋して、経営者としての実力を高めるための「正しい努力」や「正しい信念」とは何かについて、お伝えしていきます。

クレームは対応するもので、

処理するものではない

まず、クレーム「対応」についてです。まず、この段階で注意しなければならないのは、言葉遣いです。

クレーム「処理」という言葉を使う人がいますが、クレームは対応するものであって処理するものではありません。事務処理とは違うのです。

敏感なお客さまが聞いたらそれだけで、「この会社ダメ」だと思います。

クレームなど、人に対することは対応であって、処理してはいけないのです。

先日もある所で、あるメガバンクの常務なる人が、「クレーム処理」という言葉を使っていましたが、やはりそのメガバンクは業績が他のメガバンクに比べて格段に振るいません。

クレームに関しては、その対応方針をあらかじめ決めておかなければなりません。

次回でも詳しく述べますが、クレームは必ず発生します。そのクレーム発生に対して、あらかじめ、対応方針を決めておかなければならないのです。

クレームへの対応方針を決めておく

まず、「クレームには即座にそして真摯に対応する」ということです。

お客さまは、もちろん、文句があるのでクレームを申し立てられており、気分を害しておられます。それに即座に、真摯に対応するのです。

無視する態度は絶対にとってはいけません。

一次クレームを無視すると、当然、二次クレームとなりますが、そうなったら絶対にお客さまは許してくれません。

以前、当社でもこんなことがありました。

外部講師にお願いして英語を勉強する早朝セミナーを始めたときのことです。テキストに「ビジネスウィーク」をその講師は使おうとされたのですが、受講生のひとりから受講前日になっても「テキストが来ない」というクレームが来ました。

講師は、実はその日（講義前日）のビジネスウィーク誌を使って、講義をしようと考えていたのです。できるだけ新しい記事を使いたかったのです。しかし、それでは、受講生は予習できません。

そのクレームを聞いた当社のスタッフは、すぐにその日発売のビジネスウィークを買って、そのクレームを申し立てられた社長のところに行き、お詫びをしました。その受講生は、中小企業の社長だったのですが、いたく恐縮されたそうです。

そして、その講座は、その後シリーズを重ねましたが、その社長が音頭をとって他の受講生を集めてくれることまでしてくれました。その講座はその社長の名前をとって「○○ゼミ」とまで言われたものです。

一次クレームに即座に真摯に対応することの大切さを、私もつくづくそのとき感じました。

クレームが発生したら直ちに上司に報告する

さらには、「クレームが発生したら直ちに上司に報告する」ということも大切です。

クレームを申し立てている人が、会社にとってとても重要なお客さまかもしれませんし、場合によってはクレーマーかもしれません。

クレームを受けた人がその場で判断できないことも少なくなく、上司に共有することで判断を仰がなければならない場合もあるからです。

また、上司が対応したほうがいい場合も、もちろん少なからずあります。

それと、同時にクレームを共有することも必要です。他の社員にとって大切なお客さまである場合もあるからです。

いずれにしても、クレーム対応でその会社の実力が分かります。「クレーム対応で会社の値打ちが決まる」とまで言われるほどです。

（本稿は『[増補改訂版]経営者の教科書 成功するリーダーになるための考え方と行動』の一部を抜粋・編集したものです）

小宮一慶（こみや・かずよし）

株式会社小宮コンサルタンツ代表取締役会長CEO

10数社の非常勤取締役や監査役、顧問も務める。

1957年大阪府堺市生まれ。京都大学法学部を卒業し、東京銀行（現三菱UFJ銀行）に入行。在職中の84年から2年間、米ダートマス大学タック経営大学院に留学し、MBA取得。帰国後、同行で経営戦略情報システムやM＆Aに携わったのち、91年、岡本アソシエイツ取締役に転じ、国際コンサルティングにあたる。その間の93年初夏には、カンボジアPKOに国際選挙監視員として参加。

94年5月からは日本福祉サービス（現セントケア・ホールディング）企画部長として在宅介護の問題に取り組む。96年に小宮コンサルタンツを設立し、現在に至る。2014年より、名古屋大学客員教授。

著書に『社長の教科書』『経営者の教科書』『社長の成功習慣』（以上、ダイヤモンド社）、『どんな時代もサバイバルする会社の「社長力」養成講座』『ビジネスマンのための「数字力」養成講座』『ビジネスマンのための「読書力」養成講座』（以上、ディスカヴァー・トゥエンティワン）、『「1秒!」で財務諸表を読む方法』『図解キャッシュフロー経営』（以上、東洋経済新報社）、『図解「ROEって何?」という人のための経営指標の教科書』『図解「PERって何？」という人のための投資指標の教科書』（以上、PHP研究所）等がある。著書は160冊以上。累計発行部数約405万部。