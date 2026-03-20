永野芽郁、8ヶ月ぶりのインスタ投稿で見せた近影にファン「めちゃくちゃ似合いすぎてる」「やばーーーーーー！」
俳優の永野芽郁（26）が20日自身のインスタグラムを更新。昨年7月31日以来、約8ヶ月の投稿となり、近影が話題を集めている。
【写真】「めちゃくちゃ似合いすぎてる」サプライズ投稿でファンを沸かせた永野芽郁の近影
今年配信予定のNetflix映画『僕の狂ったフェミ彼女』で主演を務める永野はスマイルの絵文字とともに、自身のインスタを更新。星空や自然豊かな風景に加えて、赤く染められた髪をボブまで切った近影も公開した。
イメージチェンジした永野の姿にファンからは「めちゃくちゃ似合いすぎてる」「おかえりー！」「髪色可愛い！」「やばーーーーーー！」との反響が相次いでいる。
【写真】「めちゃくちゃ似合いすぎてる」サプライズ投稿でファンを沸かせた永野芽郁の近影
今年配信予定のNetflix映画『僕の狂ったフェミ彼女』で主演を務める永野はスマイルの絵文字とともに、自身のインスタを更新。星空や自然豊かな風景に加えて、赤く染められた髪をボブまで切った近影も公開した。
イメージチェンジした永野の姿にファンからは「めちゃくちゃ似合いすぎてる」「おかえりー！」「髪色可愛い！」「やばーーーーーー！」との反響が相次いでいる。