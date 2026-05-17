美容家で元女優の君島十和子さん（59）が17日までに更新された、お笑い芸人のCRAZYCOCO（39）のYouTubeチャンネルにゲスト出演。美容に関して、40代で後悔したことを3つ紹介した。40歳を目前にしたCRAZYCOCOから、その年代で気をつけるべきことを聞かれ、「40代で後悔したことが3つありまして」と君島さんは後悔していることがあると告白。「1つは運動。もう1つは目の周りのケア」とし、3つ目には「頭皮マッサージ」を挙げ