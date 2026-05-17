チェルシーは17日、シャビ・アロンソ氏(44)が来季の新監督に就任することを発表した。契約は4年間となる。元スペイン代表MFのアロンソ氏は現役時代にリバプール、レアル・マドリー、バイエルンなどで活躍。代表ではEUROの2連覇や2010年のFIFAワールドカップ(W杯)優勝に貢献した。引退後は古巣のレアルやソシエダで指導経験を積み、2022-23シーズン途中にレバークーゼンの監督に就任。当時低迷していたチームを立て直すと、翌