aespaカリナ、圧巻美脚際立つスポーティーなミニ丈コーデ披露「絵になる」「シルエットが綺麗」と話題
【モデルプレス＝2026/03/20】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が3月20日、自身のInstagramを更新。スポーティーなファッションを披露し、話題となっている。
【写真】紅白出場K-POP美女「絵になる」美脚輝くミニ丈姿
カリナは「実はとても怖かった」と韓国語でコメントし、白いレンガ壁の前でポーズを決めるショットなど、複数枚の写真を公開。黒のクロップドジャケットにミニスカート、身体にフィットしたトップスを合わせたスポーティーなコーディネートを披露した。ミニ丈のスカートからはまっすぐで美しい脚のラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「美脚すぎて目が離せない」「何を着ても着こなし完璧」「可愛いのにかっこいい」「ミニ丈似合いすぎるの天才」「全身のシルエットが綺麗」「ただ立ってるだけで絵になる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】紅白出場K-POP美女「絵になる」美脚輝くミニ丈姿
◆aespaカリナ、スポーティーなミニ丈コーデで美脚輝く
カリナは「実はとても怖かった」と韓国語でコメントし、白いレンガ壁の前でポーズを決めるショットなど、複数枚の写真を公開。黒のクロップドジャケットにミニスカート、身体にフィットしたトップスを合わせたスポーティーなコーディネートを披露した。ミニ丈のスカートからはまっすぐで美しい脚のラインが際立っている。
◆aespaカリナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美脚すぎて目が離せない」「何を着ても着こなし完璧」「可愛いのにかっこいい」「ミニ丈似合いすぎるの天才」「全身のシルエットが綺麗」「ただ立ってるだけで絵になる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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