２０日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２２３．２６ポイント（０．８８％）安の２５２７７．３２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１２１．８１ポイント（１．４０％）安の８５７４．０７ポイントと続落した。売買代金は３４２５億１７５０万香港ドル（約６兆９２２２億円）に拡大している（１９日は３０６２億１３５０万香港ドル）。

投資家の慎重スタンスが継続する流れ。米国・イスラエルとイランの戦争が続く中、依然としてエネルギー供給の不透明感がくすぶっている。イランの攻撃でカタールの天然ガス（ＬＮＧ）輸出能力１７％ほどが損傷し、回復には３〜５年はかかると伝わった。トランプ米大統領はそのことに関し、イランが攻撃を継続した場合、イラン最大級のガス田を大規模に爆発すると警告している。また、パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長がタカ派（引き締めに積極的）寄りの姿勢を示したことに続き、欧州中央銀行（ＥＣＢ）の政策担当者が４月会合で利上げする可能性に言及したことも懸念材料だ。原油上昇の一服などを手がかりに、ハンセン指数などは一時、プラス圏に浮上する場面がみられたものの、上昇の勢いは続かず、引けにかけて下げ幅を広げている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、モバイル端末・自動車メーカーの小米集団（１８１０／ＨＫ）が８．６％安、中国電子商取引（ＥＣ）最大手の阿里巴巴集団ＨＤ（アリババ：９９８８／ＨＫ）が６．３％安、ファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が４．８％安と下げが目立った。アリババに関しては、第３四半期（２０２５年１０〜１２月）決算が６７％減益と２四半期連続のマイナスとなり、投資家の失望売りにつながっている。中国聯通は通期決算が１％増益にとどまり、配当の減額方針を示したことが売り材料視された。小米やアリババなどテック銘柄の下げが響き、ハンセン科技（テック）指数は２．５％安と他の指数をアンダーパフォームしている。

セクター別では、半導体が安い。ＳＭＩＣのほか、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が４．３％、瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が３．４％、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が３．２％、愛芯元智半導体（６００／ＨＫ）が３．１％ずつ下落している。ほか、人工知能（ＡＩ）技術やクラウドなどの銘柄も売られた。

ライダー（ＬｉＤＡＲ）や自動運転などスマートドライブ関連の銘柄も急落。図達通（２６６５／ＨＫ）が６．８％安、禾賽科技（２５２５／ＨＫ）が６．７％安、知行汽車科技（蘇州）（１２７４／ＨＫ）が５．６％安、小馬智行（ポニーＡＩ：２０２６／ＨＫ）が３．７％安で取引を終えた。

半面、動力電池やリチウム採掘の銘柄群は物色される。寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ：３７５０／ＨＫ）が８．４％高、中創新航科技（３９３１／ＨＫ）が５．２％高、江西カン鋒リ業集団（１７７２／ＨＫ）が５．１％高、天斉リ業（９６９６／ＨＫ）が１．１％高で引けた。

半面、産金・石油の銘柄群もしっかり。紫金黄金国際（２２５９／ＨＫ）が５．５％、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が４．３％、中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が２．７％、中国石油天然気（８５７／ＨＫ）が１．７％ずつ上昇した。

本土マーケットは続落。主要指標の上海総合指数は、前日比１．２４％安の３９５７．０５ポイントで取引を終了した。エネルギーが安い。宇宙・軍需産業、医薬、素材、消費、自動車、インフラ建設、ハイテク、金融、不動産なども売られた。半面、天然ガス供給や発電など公益は買われている。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）