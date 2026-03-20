山下美月、ミニスカから美脚スラリ「骨格が神」「女神」と反響続々
【モデルプレス＝2026/03/20】女優の山下美月が3月19日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】26歳元乃木坂「骨格が神」美脚輝くミニスカ姿
山下は「早く春服を着て、外を歩きたいです」とつづり、フェミニンな春服ショットを公開。チュールが特徴的な淡い緑のノースリーブのトップスにミニスカートを合わせた姿を披露している。またモノトーンの大きめのドット柄のフレアミニワンピース姿や白のノースリーブロングワンピース姿も投稿している。
この投稿にファンからは「骨格が神」「女神」「春らしい色味が一番似合う」「全部素敵」「可愛すぎて何時間でも見てられそう」「永久保存版」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】26歳元乃木坂「骨格が神」美脚輝くミニスカ姿
◆山下美月、春カラーミニスカコーデ披露
山下は「早く春服を着て、外を歩きたいです」とつづり、フェミニンな春服ショットを公開。チュールが特徴的な淡い緑のノースリーブのトップスにミニスカートを合わせた姿を披露している。またモノトーンの大きめのドット柄のフレアミニワンピース姿や白のノースリーブロングワンピース姿も投稿している。
◆山下美月の投稿が話題
この投稿にファンからは「骨格が神」「女神」「春らしい色味が一番似合う」「全部素敵」「可愛すぎて何時間でも見てられそう」「永久保存版」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】