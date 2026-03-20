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Dogs¡Ç behaviour is more similar to that of children than to that of cats in a prosocial problem situation - ScienceDirect
Dogs are more like toddlers than cats when it comes to helping humans
https://phys.org/news/2026-02-dogs-toddlers-cats-humans.html
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